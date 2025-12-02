محافظ البحيرة تتفقد عددا من اللجان الإنتخابية للدوائر الملغاة بدمنهور

18 حجم الخط

قامت الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة بتفقد عدد من لجان الانتخابات بمركز دمنهور، للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال المواطنين والناخبين، في إطار المتابعة الميداذنية المستمرة للاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب، والمقرر إجراؤها غدًا الأربعاء وبعد غدٍ الخميس 3 و4 ديسمبر الجاري.

توفير مناخ آمن ومنظم

أكدت محافظ البحيرة، على توفير كافة سبل الدعم والتيسير لإنجاح العملية الانتخابية، مع الالتزام الكامل بالحياد وتوفير مناخ آمن ومنظم يضمن للناخبين الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر، مشيدةً بحسن التنظيم والتعاون بين القائمين على العملية الانتخابية داخل اللجان.

وتُجرى الانتخابات في عدد ثلاث دوائر، وتشمل الدائرة الأولى: (قسم دمنهور – مركز دمنهور)، كما تشمل الدائرة الثالثة (مركز أبو حمص – مركز إدكو) وتضم الدائرة الثامنة: (مركز شبراخيت – مركز إيتاي البارود)، ويبلغ عدد المراكز الانتخابية 260 مركزًا، وعدد اللجان الانتخابية 297 لجنة، فيما يصل إجمالي عدد الناخبين إلى مليون و726 ألفًا و88 ناخبًا وناخبة.

توافر الإضاءة والمظلات والمقاعد ودورات المياه

وأكدت محافظ البحيرة أن جميع المقار تم تجهيزها بالكامل لتوفير أقصى درجات الراحة والتنظيم للناخبين، مع التأكد من توافر الإضاءة والمظلات والمقاعد ودورات المياه ومولدات الكهرباء الاحتياطية، وضمان النظافة العامة بمحيط اللجان، بما يهيئ مناخًا آمنًا ومنظمًا يتيح للمواطنين ممارسة حقهم الدستوري بسهولة ويسر.

وأشارت الى رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والمدن، والتنسيق الكامل بين الأجهزة المعنية، ومتابعة غرف العمليات المركزية والفرعية على مدار الساعة لتلقي أي بلاغات والتعامل الفوري معها.

