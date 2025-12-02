الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

ترقية 1674 موظفا بجامعة القاهرة وصرف الفروق المالية المستحقة من أول يوليو 2025

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
18 حجم الخط
ads

أعلن الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة عن ترقية 1668 موظفًا من الجهاز الإداري بالجامعة من مستحقي الترقية ممن أتموا المدة البينية المحددة فى مستوياتهم الوظيفية حتى 30/6/2025 وفقا للجداول الواردة بكتاب دورى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وذلك في 1/7/2025 مع صرف الفروق المالية المستحقة لهم اعتبارًا من هذا التاريخ، إلى جانب ترقية 6 من المحامين المخاطبين بأحكام قانون الإدارات القانونية مع صرف الفروق المالية المستحقة لهم اعتبارًا من 1/7/2025.

أهمية الاستثمار في العنصر البشري بالجامعات

وأوضح عبد الصادق، أن الاستثمار في العنصر البشري ركيزة أساسية للارتقاء بجودة الخدمات التعليمية والإدارية، وأن جامعة القاهرة ماضية في تعزيز بيئة العمل وتحسين فرص التقدم الوظيفي وتوفير برامج التدريب التي تضمن تطوير الأداء ورفع كفاءة الجهاز الإداري، مشيرا إلى أن الجامعة اتخذت العديد من الإجراءات لرعاية العاملين والارتقاء بمستوياتهم الوظيفية، وتطوير الهياكل التنظيمية لخدمة العملية التعليمية، مع تكوين جيل جديد من الإداريين لتحقيق الاستفادة القصوى للقدرات ودعم اللامركزية، وتمكين الكفاءات من الشباب، ووضع استراتيجيات وسياسات للموارد البشرية في ضوء استراتيجيات الدولة وسياساتها وخطة الجامعة الاستراتيجية.

تحديث آليات الإدارة وتوسيع برامج التأهيل وبناء القدرات

وأكد رئيس الجامعة الحرص على مواصلة العمل على تحديث آليات الإدارة، وتوسيع برامج التأهيل وبناء القدرات، بما يضمن جاهزية الجهاز الإداري لمواكبة مشروعات التطوير والتحول الرقمي، وتعزيز قدرة الجامعة على تقديم خدمات عالية الجودة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة القاهرة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الجهاز الاداري لتحول الرقمى قانون الادارات القانونية الفروق المالية

مواد متعلقة

جامعة القاهرة توقع بروتوكول تعاون مع نادي قضاة جنوب سيناء

تنبيه مهم من التنظيم والإدارة للمتقدمين لوظائف بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان

الصحفيين: مد فترة تحديث بيانات الأعضاء ضمن مشروع التحول الرقمي حتى 10 ديسمبر

عاشور: برنامج تأهيل القيادات الحكومية يسهم في تطوير الجهاز الإداري للدولة

الأكثر قراءة

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

خفيفة إلى متوسطة، خريطة سقوط الأمطار اليوم

موعد مباراة المغرب وجزر القمر في كأس العرب والقنوات الناقلة

المصريون في الخارج يدلون بأصواتهم في 19 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى لانتخابات النواب

سعر الخضار اليوم، ارتفاع الخيار 5 جنيهات وانخفاض 3 أصناف منها الطماطم

انخفاض كبير في القاهرة والصعيد، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء بمصر

وظيفة جديدة أم دعوة لتوعية الطلاب؟ حقيقة تعيين الفنان سامح حسين بجامعة حلوان

6450 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

قبل صدام كأس العرب.. أرقام مواجهات مصر والكويت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العسل الأسود في المنام وعلاقته بقرب سماع أخبار سارة

دعاء السيدة نفيسة لدفع الشدائد وإزالة الكرب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 2 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads