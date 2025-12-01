الإثنين 01 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

بنك مصر يعلن تعيين عمرو دمرداش رئيسًا لقطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة

عمرو الدمرداش
عمرو الدمرداش
18 حجم الخط

أعلن بنك مصر  تعيين عمرو دمرداش في منصب رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة بالبنك.

ويمتلك عمرو دمرداش خبرة مصرفية تمتد لما يقارب ثلاثين عامًا، شغل خلالها عددًا من المناصب القيادية في مؤسسات مصرفية كبرى داخل مصر وخارجها، من بينها البنك الأهلي المتحد، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك باركليز مصر، والبنك التجاري القطري، والبنك التجاري الدولي (CIB).

وانضم الدمرداش إلى بنك مصر في نوفمبر 2020 كمدير عام لائتمان الشركات بقطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة، قبل أن يتولى منصب رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر اعتبارًا من يوليو2022، ليعود اليوم لقيادة واحد من أهم القطاعات الاستراتيجية داخل البنك.

ويأتي هذا القرار في إطار جهود بنك مصر لتعزيز كوادره القيادية ودعم قطاعاته الحيوية بخبرات مصرفية راسخة، بما يسهم في دعم خطة البنك التوسعية وترسيخ مكانته كأحد أكبر المؤسسات المالية في مصر والشرق الأوسط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ابوظبي الإسلامي البنك التجارى الدولى التجاري الدولي CIB المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنك مصر

الأكثر قراءة

كأس مصر، الإسماعيلي يتعادل مع حرس الحدود 1/1 في الشوط الأول

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الثلاثاء

أسفر عن استشهاد واصابة 3 رجال شرطة، تفاصيل اقتحام وكر تجارة المخدرات فى دشنا

وزير العدل يشهد افتتاح المؤتمر الـ21 لرؤساء إدارات وهيئات قضايا الدولة

نقيب الصحفيين يعلن موعد حفل جوائز مسابقة الصحافة المصرية

تؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية، تحذير من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق غدا

كأس مصر، طلائع الجيش يتقدم على السكة الحديد بهدف في الشوط الأول

الأرصاد: نوة قاسم تضرب الإسكندرية وانخفاض في درجات الحرارة الأسبوع المقبل

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

قبل صدام كأس العرب.. أرقام مواجهات مصر والكويت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح مدى صحة حج المرأة أثناء فترة العدة

هل يجوز الدعاء على النفس بالموت بعد فقدان الأبناء؟ أمين الفتوى يكشف مخالفة شرعية (فيديو)

ما حكم الإنشاد الديني للنساء في حفلات الاختلاط؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads