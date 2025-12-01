الإثنين 01 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

75 ألف جنيه تراجعا في سعر سيارات رينو تاليانت وكارديان بالسوق المحلي

سيارات
سيارات
18 حجم الخط

سيارات رينو… استقبلت سيارات رينو آخر شهر في عام 2025 بتراجع كبير في أسعار سيارتها رينو كارديان، وتاليانت، وبلغت قيمة التراجع نحو 75 ألف جنيه داخل السوق  المحلية، ومن المقرر تطبيقها بداية من اليوم الاثنين.

 

وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية رينو كافة الموزعين والتجار بحجم تراجع أسعار سيارات رينو داخل السوق المصري، ويساهم ذلك في تنشيط عمليات البيع والشراء داخل السوق، ونرصد في التقرير التالي الأسعار وهي:-

 

مواصفات سيارات رينو كارديان في مصر 

تزود  سيارات رينو  بمحرك 1000 سي سي 3 سلندر تيربو بقوة 100 حصان وناقل حركة أوتوماتيك DCT من 6 سرعات، كما يتوفر لها تجهيزات متنوعة تشمل ثبات الكتروني وأبل كار بلاي وشاشات وحساسات للركن والعديد من الوسائد الهوائية ووسائل الأمان المختلفة.

مواصفات أمان وسلامة سيارات رينو كارديان 2026
 

وسادتين هوائيتين أماميتين وتزيد إلى 4 وسائد في الفئات الأعلى

كما تتضمن السيارة أنظمة مثل نظام المكابح المانعة للانغلاق ABS

و توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا EBD

 ومساعد الفرامل EBA

ونظام المساعدة على الثبات في المنحدرات HSA، بالإضافة إلى مرآة النقطة العمياء (Blind Spot) و ذلك للفئة الثالثة.
شاشة عدادات رقمية 3.5 أو 7 بوصات حسب الفئة

وشاشة تعمل باللمس 8 بوصات مزودة بنظام ملاحة ودعم Apple CarPlay وAndroid Auto، ونظام صوتي بـ 4 أو 6 سماعات أيضًا حسب الفئة.
مقاعد جلد جزئي فى الفئة الثالثة

 ونظام قيادة Renault  Multi-Sense  لتخصيص أوضاع القيادة فى الفئة الثالثة

وكاميرا خلفية قياسية.
كشافات ضباب LED بدءًا من الفئة الثانية

مع حساسات مطر وإضاءة أوتوماتيكية

ونوافذ كهربائية أمامية وخلفية

 ومرآة داخلية ذاتية التعتيم

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار سيارات رينو اسعار سيارات السوق المصرى الوكيل المحلي للعلامة التجارية الوسائد الهوائيه سيارات رينو سعار سيارات عمليات البيع والشراء ناقل حركة أوتوماتيك

الأكثر قراءة

التشكيل الرسمي لمباراة الإسماعيلي وحرس الحدود في كأس مصر

التشكيل الرسمي لمباراة قطر وفلسطين في كأس العرب

وزير العدل يشهد افتتاح المؤتمر الـ21 لرؤساء إدارات وهيئات قضايا الدولة

تفاصيل استبدال "التوكتوك" بسيارات بديلة بالقاهرة

كأس مصر، الإسماعيلي يتعادل مع حرس الحدود 1/1 في الشوط الأول

الأرصاد تحذر من انخفاض كبير في درجات الحرارة

سوريا تفوز على تونس بهدف خربين في افتتاح كأس العرب

السيسي يهنئ منتخب مصر للكاراتيه لذوي الاحتياجات الخاصة

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

قبل صدام كأس العرب.. أرقام مواجهات مصر والكويت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل التثاؤب أثناء الصلاة وقراءة القرآن من علامات الحسد؟، أسامة قابيل يجيب (فيديو)

هل نشر الأذكار على مواقع التواصل الاجتماعي بدعة؟ الإفتاء ترد

تفسير حلم تسلق الجبل في المنام وعلاقته بمواجهة تحديات كبيرة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads