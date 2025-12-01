75 ألف جنيه تراجعا في سعر سيارات رينو تاليانت وكارديان بالسوق المحلي

18 حجم الخط

سيارات رينو… استقبلت سيارات رينو آخر شهر في عام 2025 بتراجع كبير في أسعار سيارتها رينو كارديان، وتاليانت، وبلغت قيمة التراجع نحو 75 ألف جنيه داخل السوق المحلية، ومن المقرر تطبيقها بداية من اليوم الاثنين.

وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية رينو كافة الموزعين والتجار بحجم تراجع أسعار سيارات رينو داخل السوق المصري، ويساهم ذلك في تنشيط عمليات البيع والشراء داخل السوق، ونرصد في التقرير التالي الأسعار وهي:-

مواصفات سيارات رينو كارديان في مصر

تزود سيارات رينو بمحرك 1000 سي سي 3 سلندر تيربو بقوة 100 حصان وناقل حركة أوتوماتيك DCT من 6 سرعات، كما يتوفر لها تجهيزات متنوعة تشمل ثبات الكتروني وأبل كار بلاي وشاشات وحساسات للركن والعديد من الوسائد الهوائية ووسائل الأمان المختلفة.

مواصفات أمان وسلامة سيارات رينو كارديان 2026



وسادتين هوائيتين أماميتين وتزيد إلى 4 وسائد في الفئات الأعلى

كما تتضمن السيارة أنظمة مثل نظام المكابح المانعة للانغلاق ABS

و توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا EBD

ومساعد الفرامل EBA

ونظام المساعدة على الثبات في المنحدرات HSA، بالإضافة إلى مرآة النقطة العمياء (Blind Spot) و ذلك للفئة الثالثة.

شاشة عدادات رقمية 3.5 أو 7 بوصات حسب الفئة

وشاشة تعمل باللمس 8 بوصات مزودة بنظام ملاحة ودعم Apple CarPlay وAndroid Auto، ونظام صوتي بـ 4 أو 6 سماعات أيضًا حسب الفئة.

مقاعد جلد جزئي فى الفئة الثالثة

ونظام قيادة Renault Multi-Sense لتخصيص أوضاع القيادة فى الفئة الثالثة

وكاميرا خلفية قياسية.

كشافات ضباب LED بدءًا من الفئة الثانية

مع حساسات مطر وإضاءة أوتوماتيكية

ونوافذ كهربائية أمامية وخلفية

ومرآة داخلية ذاتية التعتيم

