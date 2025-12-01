الإثنين 01 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مصر تحقق أحدث طرق التسليح الدفاعية، السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن النسخ الثلاث السابقة لمعرض إيديكس

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
18 حجم الخط

شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيلما تسجيليا عن النسخ الثلاث السابقة للمعرض الدولى للصناعات الدفاعية “إيديكس” وتقدم مصر في الصناعات الدفاعية والأسلحة العسكرية وتحقيق مصر أحدث طرق التسليح الدفاعية. 

وانطلقت اليوم الإثنين فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية «إيديكس EDEX 2025» في دورته الرابعة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد  من وزراء دفاع الدول الصديقة المشاركة في المعرض والذي تستضيفه مصر بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية خلال الفترة من 1 وحتى 4 ديسمبر الجاري، تحت رعاية رئيس جمهورية مصر العربية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ويشهد المعرض مشاركة كبرى الشركات العالمية والعارضين البارزين في مجالات التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على المستويين الإقليمي والدولي، بما يعكس المكانة الرائدة لمصر كمحور إقليمي لصناعة وتنظيم المعارض الدفاعية الكبرى.

ويشارك في «إيديكس 2025» نحو 500 شركة من كبرى الشركات العالمية، ليكون الحدث واحدًا من أبرز المعارض الدولية المتخصصة في ظل تكامل الجهود بين مختلف الجهات المنظمة لإخراجه بالشكل اللائق الذي يعبر عن ثقل ومكانة مصر الإقليمية والدولية.

ويضم المعرض أجنحة دولية تمثل 25 دولة بحضور عارضين من مختلف أنحاء العالم لعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجالات الدفاع والتسليح، كما يشهد مشاركة وفود رسمية من أكثر من 100 دولة، مع توقع استقبال ما يقرب من 45 ألف زائر من المتخصصين والمهتمين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي المعرض الدولى للصناعات الدفاعية إيديكس إيديكس إيديكس 2025

الأكثر قراءة

تفاصيل العطل الفني في بنك مصر

موعد مباراة قطر وفلسطين في كأس العرب والقنوات الناقلة

خبير قانون دولى: السلوك الاستفزازي المتعمد يكشف العقلية الإجرامية للاحتلال

بعد تطبيق الحجز الحصري، المواعيد الجديدة لزيارة قاعات المتحف المصري الكبير

موعد مباراة الإسماعيلي وحرس الحدود في كأس مصر والقناة الناقلة

الإسماعيلي في مهمة صعبة أمام حرس الحدود بكأس مصر

بعد تطبيق الزيادة الجديدة، أماكن صرف معاشات شهر ديسمبر 2025

إسرائيل تمنع 6 آلاف شاحنة مساعدات تابعة لـ الأونروا من دخول غزة

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

عدد أهداف كأس العالم للناشئين قطر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية البيض في المنام وعلاقتها بزيادة في الرزق

"اللهم أرحم من لا مأوى له"، كيف تحمي نفسك من برد الشتاء؟

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 1 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads