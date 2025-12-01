الإثنين 01 ديسمبر 2025
بعثة الزمالك تصل القاهرة

وصلت إلى القاهرة صباح اليوم الإثنين بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قادمة من جنوب أفريقيا عقب خوض مباراة كايزر تشيفز في  بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكانت البعثة مكثت في مطار جوهانسبرج ترانزيت لمدة أكثر من 4 ساعات بعد مغادرتها لمدينة بولوكواني، قبل أن تستقل طائرة العودة إلى مطار القاهرة الدولي.

وتعادل الزمالك مع نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد بيتر موكابا في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

