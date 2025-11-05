الأربعاء 05 نوفمبر 2025
ثقافة وفنون

"الملك لير" يواصل عروضه على المسرح القومي، اعرف المواعيد

مسرحية الملك لير
مسرحية الملك لير

يواصل فريق العرض المسرحي “الملك لير” بطولة الفنان الكبير يحيى الفخراني تقديم لياليه، بحضور جماهيري كبير على خشبة المسرح القومي بالعتبة، والتابع للبيت الفني للمسرح. 

مسرحية الملك لير 

وتعرض مسرحية “الملك لير” أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع، في تمام التاسعة مساء، ويتم حجز تذاكر العرض إلكترونيا عبر تطبيق البيت الفني للمسرح، كما يتم أيضا الحجز من خلال شباك التذاكر بالمسرح ابتداء من الرابعة مساء يوم العرض.   

فريق مسرحية الملك لير 

مسرحية "الملك لير"، هي رائعة الكاتب المسرحي الإنجليزي وليم شكسبير، من بطولة النجم الكبير يحيى الفخراني، وعدد كبير من النجوم منهم طارق دسوقي، حسن يوسف، أحمد عثمان، تامر الكاشف، أمل عبد الله، إيمان رجائى، ريم عبد الحليم، طارق شرف، محمد العزايزي، عادل خلف، محمد حسن، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، تأليف موسيقى أحمد الناصر، تصميم إضاءة محمود الحسينى (كاجو)، تصميم ملابس علا علي، تصميم ديكور حمدى عطية، ترجمة فاطمة موسى، إخراج شادي سرور. 

فريق مسرحية الملك لير مسرحية الملك لير يحيى الفخراني المسرح القومي

الجريدة الرسمية