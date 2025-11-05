"الملك لير" يواصل عروضه على المسرح القومي، اعرف المواعيد

يواصل فريق العرض المسرحي “الملك لير” بطولة الفنان الكبير يحيى الفخراني تقديم لياليه، بحضور جماهيري كبير على خشبة المسرح القومي بالعتبة، والتابع للبيت الفني للمسرح.

مسرحية الملك لير

وتعرض مسرحية “الملك لير” أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع، في تمام التاسعة مساء، ويتم حجز تذاكر العرض إلكترونيا عبر تطبيق البيت الفني للمسرح، كما يتم أيضا الحجز من خلال شباك التذاكر بالمسرح ابتداء من الرابعة مساء يوم العرض.

فريق مسرحية الملك لير

مسرحية "الملك لير"، هي رائعة الكاتب المسرحي الإنجليزي وليم شكسبير، من بطولة النجم الكبير يحيى الفخراني، وعدد كبير من النجوم منهم طارق دسوقي، حسن يوسف، أحمد عثمان، تامر الكاشف، أمل عبد الله، إيمان رجائى، ريم عبد الحليم، طارق شرف، محمد العزايزي، عادل خلف، محمد حسن، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، تأليف موسيقى أحمد الناصر، تصميم إضاءة محمود الحسينى (كاجو)، تصميم ملابس علا علي، تصميم ديكور حمدى عطية، ترجمة فاطمة موسى، إخراج شادي سرور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.