اقتصاد

كونتكت المالية تحقق نتائج أعمال قوية خلال التسعة أشهر الأولى من 2025

كونتكت المالية القابضة
كونتكت المالية القابضة
أعلنت اليوم شركة كونتكت المالية القابضة (CNFN.CA)، الشركة الرائدة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية في مصر، عن نتائج أعمالها المجمعة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، وحققت الشركة خلال هذه الفترة دخلًا تشغيليًا مجمعًا بلغ 2 مليار جنيه مصري، مسجلةً نموًا بنسبة 17% على أساس سنوي، بفضل الأداء المتميز لقطاع التمويل، إضافة إلى القفزة الكبيرة في إيرادات قطاع التأمين، كما سجل صافي الربح المعُدل 280  مليون جنيه خلال نفس الفترة. 

حيث تمكنت الشركة من تعزيز كفاءتها التشغيلية في ظل التحسن التدريجي في البيئة الاقتصادية، ما ساهم في الحفاظ على جودة وتنوع المحفظة التمويلية، وتؤكد هذه النتائج التزام كونتكت بتلبية احتياجات السوق المتنامية من خلال توفير حلول تمويلية وتأمينية مبتكرة والاستمرار في دمج وتطوير الحلول الرقمية.

 ارتفاع الإيرادات بنسبة 52%

وتعليقًا على هذه النتائج، قالت الإدارة: "شكّل عام 2025 نقطة تحول لكونتكت، إذ ركزت المجموعة على ترسيخ قواعدها المؤسسية، وإعادة هيكلة المجموعة وتعزيز الكفاءة التشغيلية عبر شركاتها التابعة، وقد شهدت حجم التمويلات الجديدة نموًا تصاعديًا ملحوظًا، بزيادة قدرها 65% مقارنةً بالربع الأول و11% مقارنةً بالربع الثاني، مدفوعة بتركيز أكبر على المنتجات ذات الهامش الربحي الأعلى، خاصة منتجات التمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري والتسوق وتمويل رأس المال العامل. 

كما واصل قطاع التأمين توسيع مساهمته، مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 52% على أساس سنوي، مما يعكس تميّز كونتكت باعتبارها المؤسسة المالية غير المصرفية الوحيدة في مصر التي تعمل ضمن منظومة متكاملة تشمل قطاعات التمويل والتأمين والتنقّل والحلول التجارية. وبفضل تعزيز المخصصات وتحديد أولويات واضحة للاستثمار، تمضي كونتكت بثبات في تنفيذ إستراتيجية التحول الرقمي، بما يعزز قدرة المجموعة على تحقيق أداء أكثر اتساقًا وقابلية للتوسع ويضمن خلق قيمة مستدامة لمساهميها."

 

ارتفع الدخل التشغيلي للقطاع

وعلى صعيد قطاع التمويل، واصلت الشركة تحقيق أداء قوي، إذ ارتفع الدخل التشغيلي للقطاع بنسبة 22%  على أساس سنوي ليسجل 1.6 مليار جنيه مصري، مدفوعًا بالتركيز على المنتجات الأكثر ربحية، وهو ما عزز أداء القطاع وانعكس في نمو حجم التمويلات الجديدة لمنتجات التمويل الاستهلاكي والتسوق والتمويل العقاري ورأس المال العامل. 

كما واصل قطاع التأمين أداءه المتميز خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، حيث قفزت إيرادات نشاط التأمين بمعدل سنوي قدره 61% لتسجل 2.1 مليار جنيه مصري، فيما ارتفع إجمالي الأقساط التأمينية بنسبة 52% لتصل إلى 2.7 مليار جنيه مصري، وجاء هذا النمو مدفوعًا بالأداء القوي لكل من ثروة حياة وثروة للتأمين.

الجريدة الرسمية