كشفت مصلحة الضرائب المصرية ضوابط وإجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة.

وأكدت مصلحة الضرائب المصرية على ضرورة التزام الممولين بتوفير جميع المستندات المطلوبة قبل التقدم بطلب رد الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لضمان سرعة وسهولة إجراءات الرد.

إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة

وأوضحت المصلحة أن المأموريات الضريبية تلتزم باستلام طلبات رد الضريبة مرفقًا بها كافة المستندات اللازمة، على أن يتم مراجعتها خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الاستلام.

وفي حال تبين عدم اكتمال المستندات المقدمة، تقوم المأمورية بإخطار طالب الرد بالمستندات المطلوب استكمالها، على أن يقوم الممول بتقديمها خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ الإخطار بالعلم.

وشددت المصلحة على أنه في حال عدم استيفاء المستندات خلال هذه المدة، سيتم رفض الطلب.

ودعت مصلحة الضرائب الممولين إلى الاطلاع على قائمة المستندات الداعمة لرد الضريبة، وكذلك على الأسئلة والأجوبة الخاصة بإجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة، من خلال الرابط التالي من هنا.

حصول المستهلك على الإيصال الإلكتروني لم يعد رفاهية

وقالت المصلحة: إن حصول المستهلك على الإيصال الإلكتروني لم يعد رفاهية، بل ضرورة لحمايته وضمان عدم تكرار المخالفات مع أي عميل آخر، إضافة إلى دوره في دعم منظومة التحول الرقمي التي تشهدها الدولة.

ودعت مصلحة الضرائب المواطنين إلى التعرف على منظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال دليل شامل يوضح كيفية التعامل معها عبر الرابط:

"دليلك للتعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية"

(موقع مصلحة الضرائب – قسم خدمات الفاتورة الإلكترونية

كما يمكن للمستهلكين الاطلاع على دليل التعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني عبر الرابط المخصص لذلك على موقع المصلحة.

وأشارت المصلحة إلى إمكانية التواصل للحصول على الدعم الفني عبر الخط الساخن 16395، أو من خلال التوجه إلى مركز دعم التحول الرقمي بمبنى الخزانة العامة، أو مركز الدعم بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية.

