لارا ترامب تقود مقاتلة أمريكية فوق قاعدة بحرية وتثير الجدل، ونشطاء: دا لعب (فيديو)

18 حجم الخط

نشرت لارا ترامب، زوجة ابن الرئيس الأمريكي أريك دونالد ترامب، مجموعة من الصور ومقطع فيديو لها، وهي تتعلم قيادة المقاتلة الأمريكية إف- 18، وتحلق فوق قاعدة أوشيانا البحرية.

لارا ترامب في المقاتلة الأمريكية إف- 18

وانتقد موقع "أمريكان تودي" طيران لارا ترامب في المقاتلة الأمريكية أف- 18 قائلة: "عرضٌ لا يُصدق للثروة: طائرة لارا ترامب الخاصة الجديدة... للتنقل؟ شاهدوا من الداخل! استعدوا للدهشة".

وتابع موقع "أمريكان تودي": "أثارت لارا ترامب ضجةً واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي باقتنائها الأخير، وجرأة هذه الخطوة مُذهلة. لسنا نتحدث عن ترقية متواضعة، بل عن طائرة خاصة جديدة يُقال إن قيمتها ستدفع أغنى أغنياء العالم إلى التساؤل عن حساباتهم المصرفية".

وأوضح موقع "أمريكان تودي" بقوله: "ولكن إليكم الحقيقة المذهلة: لقد اشترت هذا القصر الطائر خصيصًا لاستخدامه كوسيلة نقل يومية إلى العمل. إنه تعريف الإسراف! يُصاب مستخدموا الإنترنت بالذهول بسبب ما يُشاع عن تصميمات داخلية فاخرة للغاية ومُصممة خصيصًا لهم. تنتشر الصور، وتُثبت أن الخط الفاصل بين الإنفاق المعقول والترف المُذهل قد اختفى تمامًا بالنسبة للبعض".

زوجة ابن ترامب تثير الجدل

وعلقت إحدى البلوجر وتديى بامبينا جاكسون على قيادة لارا ترامب للمقاتلة الأمريكية، فقالت: " هيا يا لارا! حلم حياتي أن أطير بطائرة إف-١٤/١٥ (نعم، مافريك القديمة) أو ميج-٢٩، أظن أنني سأموت دون أن أحقق حلمه".

لارا ترامب داخل قمرة قيادة المقاتلة، فيتو

بينما قال البلوجر نيك سابتينيو: "إذا بدأت بالغناء، ستصبح الآلات غريبة وستتحطم الطائرة"

بينما علق عدد من النشطاء الأمريكيين قائلين: "هذا ليس عمل أنه لعب"

يذكر أن لارا ترامب هي سياسية أمريكية ومنتجة تلفزيونية، وهي زوجة إريك ترامب، الابن الثالث للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، شغلت سابقًا منصب الرئيس المشارك للجنة الوطنية الجمهورية.

المقاتلة الأمريكية F-18 هجومية متعددة الأدوار

أما المقاتلة الأمريكية F-18 فهي طائرة مقاتلة/هجومية متعددة الأدوار، تم تصميمها لتلبية متطلبات الهجوم والقتال، وتُعتبر العمود الفقري لأجنحة حاملات الطائرات التابعة للبحرية الأمريكية.

لارا ترامب تتعلم قيادة المقاتلة الأمريكية أف 18، فيتو

توجد من المقاتلة الأمريكية F-18 عدة أنواع، مثل الإصدارات المبكرة (Hornet) والإصدارات الأحدث (Super Hornet) التي تتميز بقدرات محسنة مثل طائرات ذات مقعد واحد (E) وذات مقعدين (F)

ويمكن للمقاتلة الأمريكية F-18 أداء مهام متعددة مثل الاعتراض الجوي، والدعم الجوي القريب، والهجوم البري، والاستطلاع، والاستخبارات، ولديها القدرة على تبديل مهامها بسهولة، حيث يمكن تزويدها بمجموعة متنوعة من الأسلحة، بما في ذلك صواريخ جو-جو، وصواريخ جو-أرض، وقنابل موجهة.

لارا ترامب تقود المقاتلة أف 18، فيتو

وأثبتت المقاتلة الأمريكية متانتها وقدرتها على البقاء في ساحة المعركة، حيث أظهرت قدرة على تحمل الإصابات المباشرة والعودة للخدمة.

