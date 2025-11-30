“ترحيب بأحكام القضاء واستعداد للفترة القادمة”، تعليمات لمرشحي الأحزاب بعد قرار “الإدارية العليا”

18 حجم الخط

بعد ساعات قليلة من صدور قرارات الإدارية العليا بإلغاء الانتخابات في 29 دائرة انتخابية على النظام الفردي في عدد من محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، حرصت العديد من الأحزاب على التواصل مع مرشحيها في تلك الدوائر، وأوصتهم بإعلان ترحيبهم بأحكام القضاء وقبول القرارات الصادرة من أعلى محكمة إدارية بالبلاد، والاستعداد من الآن لإجراء الانتخابات حسبما تقرر الهيئة الوطنية للانتخابات.

من بين تلك الأحزاب: مستقبل وطن والجبهة الوطنية والشعب الجمهوري، حيث تواصلت مع أماناتها المركزية في عدد من المحافظات وطلبت منها تحركات عاجلة للتعامل مع قرارات الإدارية العليا، وتكثيف التواصل مع الجماهير، وإعادة طرح أفكار وبرامج المرشحين، لإقناع الناخبين باختيارهم.

وطلبت الأحزاب تقارير عن موقف كل مرشح وفرصه، وأبرز منافسيه، تمهيدا للتحرك في الفترة المتبقية على موعد إجراء الانتخابات والتي سيتم تحديدها لاحقا بعد تسلم الوطنية للانتخابات قرارات الإدارية العليا.

ووفقا لمصادر "فيتو"، شهدت الساعات الأخيرة اتصالات ومشاورات مكثفة بين عدد من الأحزاب لبحث سيناريوهات التعامل مع قرار المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الانتخابات في 29 دائرة انتخابية على النظام الفردي، وشهدت طعونا من المرشحين، وشابتها مخالفات في الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

وتدور المناقشات حاليا حول موقف الأحزاب في الجولة الجديدة من الانتخابات التي ستحددها لاحقا الهيئة الوطنية للانتخابات والتحركات الحزبية التي ستتم الفترة المقبلة وكيفية دعم مرشحي الأحزاب أمام عدد من المستقلين في دوائر مختلفة.

وتطرقت المناقشات إلى موقف القائمة الوطنية من أجل مصر والترقب لقرار الدستورية العليا، بعد رفض الإدارية العليا الطعون المقدمة ضد القائمة.

أحكام المحكمة الإدارية العليا

جدير بالذكر أن المحكمة الإدارية العليا، أصدرت في الساعات الأولى من صباح اليوم، أحكامها النهائية بشأن الطعون المقدمة على نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظات المرحلة الأولى.

إلغاء الانتخابات في 29 دائرة

وقضت المحكمة ببطلان وإلغاء نتائج الانتخابات في 29 دائرة انتخابية، استنادا إلى ثبوت وجود مخالفات جوهرية أثرت على سلامة العملية الانتخابية.

وتضمن الحكم أيضا النص على أن الدوائر المطعون فيها وبها ناجحين في الانتخابات، إحالتها إلى محكمة النقض، لاختصاصها بالفصل في صحة العضوية، لاسيما وأن الفائزين بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات اكتسبوا مراكز قانونية.

موقف الهيئة الوطنية للانتخابات

يأتي ذلك في الوقت الذي لم تعلن فيه الهيئة الوطنية للانتخابات أي جداول جديدة حتى الآن، فيما يتعلق بانتخابات الدوائر الملغاة، بينما تجري عمليات التصويت اعتبارا من الغد لجولة الإعادة في المرحلة الأولى، وكذلك الـ19 دائرة التي قضت الهيئة ببطلانها وإعادة الانتخابات فيها.

جدول زمني جديد لإجراء الانتخابات في الدوائر الملغاة

وتشير التوقعات إلى أننا سنكون أمام جدول زمني جديد لإجراء انتخابات مجلس النواب في الدوائر الملغاة، بينما جولة الإعادة في الدوائر التي لم يتم قبول الطعون فيها، فستجري بدون أي تغيير.

