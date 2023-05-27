السبت 27 مايو 2023
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ثقافة وفنون

هيئة الكتاب تصدر "شرح مشكلات المفصل" لمحمد بن الحاجي الهروي

كتاب شرح مشكلات المفصل،
كتاب شرح مشكلات المفصل، فيتو

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين ضمن إصدارات سلسلة التراث الحضاري، كتاب "شرح مشكلات المفصل" لـ محمد بن الحاجي الهروي، تحقيق مهتدي فتحي عبد الصمد.

كتاب شرح مشكلات المفصل

وفي تقديم الكتاب تقول الكاتبة سلوى بكر رئيس تحرير السلسلة: "تعاني اللغة العربية الراهنة جملة مشكلات بعضها يعود إلى هذه اللغة ذاتها، إذ أنها لغة تراكمت دون انقطاع ما يزيد عن ألفي سنة، فتراكبت وتعقدت، بفعل السياقات التاريخية، والتداول، والاستخدام؛ فانبثقت عنها لهجات عديدة". 

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وتتابع: "كما أن المناخات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة لتخلف العرب المزمن، أدّى كل هذا إلى عجز اللغة العربية عن مواكبة المستجدات الحضارية المتغيرة دومًا بفعل التقدم العلمي والتقني، ولا يمكن إغفال أن المختصين بالعربية من أبنائها انتاب معظمهم الجمود وضيق الأفق، فلم ينشغلوا بلغتهم الجميلة انشغال الحريص الغيور على تجديد هذه اللغة، وجعلها أكثر مرونة، ومطواعية لمتطلبات العصر الحديث، وقد أدّى كل ذلك وغيره إلى بؤس لغوي، وضحالة معرفية بالعربية تفشى عبر التعليم المتخلف المنتج لأجيال ضاعت على ألسنتها العربية الأصيلة". 

 

وأضافت: "وتاهت عبر متاهات اللغات الأخرى الأجنبية المختلفة، فصارت الجملة المنطوقة على الألسن تُركب من مفردات عربية وأجنبية، وباتت اللهجات العربية المتباينة هي لغة الإعلام المرئي والمسموع الآن، وقد صعب النطق على بعضهم بلغته الأصيلة، وربما لهذه الأسباب مجتمعة، ولشجون كثيرة أخرى تتعلق باللغة العربية ويطول شرحها". 

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كتاب شرح مشكلات المفصل هيئة الكتاب اصدارات هيئة الكتاب سلوي بكر الهيئة العامة للكتاب

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