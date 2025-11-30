18 حجم الخط

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (10) سفن وتم تداول (12000) طن بضائع و(822) شاحنة و(654) سيارة.

وصول 554 سيارة لميناء بورتوفيق

وشملت حركة الواردات (4000) طن بضائع و(470) شاحنة و(625) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (8000) طن بضائع و(352) شاحنة و(29) سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة الرياض بينما تغادر ثلاث سفن وهي Alcudia Express، امل والحرية فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى ROYAL II، Poseidon Express وامل.

تداول 12 ألف طن و822 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

وشهد ميناء نويبع تداول (3400) طن بضائع و(381) شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين الحسين، سينا. واستقبل ميناء بورتوفيق السفينة SEA WEAV وعلى متنها 554 سيارة قادمة من جدة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1600 راكبا بموانيها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.