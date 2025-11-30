الأحد 30 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تداول 12 ألف طن و822 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ
موانئ
18 حجم الخط

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (10) سفن وتم تداول (12000) طن بضائع و(822) شاحنة و(654) سيارة.

وصول 554 سيارة لميناء بورتوفيق

وشملت حركة الواردات (4000) طن بضائع و(470) شاحنة و(625) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (8000) طن بضائع و(352) شاحنة و(29) سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة الرياض بينما تغادر ثلاث سفن وهي Alcudia Express، امل والحرية فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى ROYAL II، Poseidon Express وامل.

تداول 12 ألف طن و822 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

وشهد ميناء نويبع تداول (3400) طن بضائع و(381) شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين الحسين، سينا. واستقبل ميناء بورتوفيق السفينة SEA WEAV وعلى متنها 554 سيارة قادمة من جدة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1600 راكبا بموانيها. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر هيئة موانئ البحر الاحمر البحر الأحمر حركة الصادرات موانئ البحر الأحمر ميناء سفاجا اليوم ميناء سفاجا ميناء بورتوفيق

مواد متعلقة

تداول 55 ألف طن و613 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

تداول 43 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

تداول 67 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

تداول 10 آلاف طن بضائع عامة بمواني البحر الأحمر

حركة السفن والبضائع في موانئ البحر الأحمر

تداول 7 آلاف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

تداول 13 ألف طن بضائع و770 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

تداول 39 ألف طن، حركة السفن والبضائع في موانئ البحر الأحمر

الأكثر قراءة

ينطلق غدا برعاية السيسي، 20 معلومة عن المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 3 أصناف والطماطم تبدأ من 3 جنيهات

سعر السمك اليوم، انخفاض جديد في البلطي وارتفاع البربون وقشر البياض 10 جنيهات

موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

أيمن الجميل: الزراعة المصرية تعيش أزهى عصورها والأراضي الجديدة تضاعف المساحة

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض الفراولة والتين والبرتقال أبو سرة يبدأ من 10 جنيهات

ارتفاع جديد في البيضاء والبلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 30 نوفمبر 2025

موعد مباراة الأهلي المقبلة في كأس عاصمة مصر

خدمات

المزيد

البسوا الشتوي، درجات الحرارة اليوم الأحد في القاهرة والمحافظات

سعر السمك اليوم، انخفاض جديد في البلطي وارتفاع البربون وقشر البياض 10 جنيهات

هل يجيز قانون الإجراءات الجنائية التصالح في الإعدام وتخفيف العقوبة؟

أسعار الذهب اليوم الأحد 30-11-2025، قفزة غير متوقعة في جميع العيارات

المزيد

انفوجراف

الدوائر الملغاة بأحكام الإدارية العليا بانتخابات مجلس النواب 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى رحيله، الشيخ عبد الباسط عبد الصمد صوت "مكة" و"أيقونة" التلاوة الخالدة

أدعية الصباح لطمأنة القلوب وكشف الكروب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 30 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية