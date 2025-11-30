ختام فعاليات القافلة الطبية للكشف والعلاج بجامعة القاهرة الأهلية

18 حجم الخط

نظمت جامعة القاهرة الأهلية قافلة طبية للكشف والعلاج لطلاب كليات القطاع الصحي، وذلك بالتعاون مع كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة، وبمتابعة الدكتور محمد العطار نائب رئيس الجامعة الأهلية للشؤون الأكاديمية، والدكتورة جيهان المنياوي عميدة كلية القطاع الصحي بالجامعة.

وجاءت هذه الفعالية في إطار حرص جامعة القاهرة الأهلية على رعاية أبنائها الطلاب صحيًا وتعزيز بيئة جامعية آمنة وداعمة، حيث تواصل الجامعة تنفيذ مبادرات نوعية تستهدف الارتقاء بالصحة العامة لطلابها، ولا سيما طلاب القطاع الصحي.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق المكلف بأعمال رئيس جامعة القاهرة، أن تنظيم هذه القافلة الطبية يعكس التزام الجامعة بالحفاظ على صحة طلابها باعتبارهم محور العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا خاصًا بتوفير الرعاية الصحية والنفسية للطلاب، وتحرص على تقديم مبادرات مستمرة تضمن لهم بيئة تعليمية صحية وآمنة، وترفع مستوى الوعي لديهم بأهمية الاهتمام بسلامتهم وصحتهم العامة.

تعزيز الوعي الصحي لدى طلاب جامعة القاهرة الأهلية

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد العطار نائب رئيس جامعة القاهرة الأهلية للشؤون الأكاديمية، أن القافلة مثلت خطوة مهمة نحو تعزيز الوعي الصحي لدى الطلاب، حيث قامت فرق طب الأسنان الكشف الطبي وقدمت الإرشادات الوقائية الضرورية للحفاظ على صحة الفم والأسنان، مؤكدًا حرص الجامعة على استمرار تنظيم مثل هذه القوافل لما لها من أثر إيجابي في دعم الدور المجتمعي للجامعة تجاه طلابها.

وفي السياق ذاته، أكدت الدكتورة جيرالدين محمد أحمد عميد كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة، أن القافلة نفذت بإشراف الدكتورة شيرين عادل وكيل كلية طب الأسنان لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، واستهدفت تقديم فحوصات عالية الجودة وتقييمات دقيقة للطلاب، إلى جانب نصائح تخصصية تعزز من وعيهم بصحة الفم واللثة، مشيرةً إلى حرص كلية طب الأسنان على دعم هذه المبادرات التي تضمن حق كل طالب في الحصول على الرعاية الصحية التي يستحقها.

