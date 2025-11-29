نجاح مبهر للمؤتمر العالمى IDC 2025 بكلية طب الأسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا (صور)

18 حجم الخط

ثلاث أيام من التميز العلمي والمشاركات الدولية برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.



طلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يحصدون المركز الأول على مستوى الجمهورية في المسابقات العلمية.



ورش عمل تفاعلية وجلسات متخصصة لتعزيز الابتكار وتبادل الخبرات في طب الأسنان.

د. هالة المنوفي: المؤتمر يجسد رؤية الجامعة في ربط التعليم الطبي بالابتكار والتخصصات البينية.



في إنجاز علمي جديد يضاف إلى رصيد كلية طب وجراحة الفم والأسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، اختتمت، اليوم، فعاليات المؤتمر العالمي لطب الأسنان IDC 2025 في نسخته الدولية العاشرة، والذي انعقد على مدار ثلاثة أيام متتالية في دار أوبرا الجامعة، بحضور مكثف من المتخصصين والطلاب، برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبدعم خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء الجامعة، الذي يواصل دعم منظومة التميز العلمي داخل الجامعة، وبمشاركة الاتحاد المصري للجمعيات العلمية لطب الأسنان (EADS) إلى جانب نخبة من كبار الأساتذة والخبراء في المجال من مصر وعدة دول.

وشهد المؤتمر الذى جاء تحت عنوان: "نحو طب أسنان أكثر إتقانًا من خلال التخصصات البينية وابتكاراتها"، حضور واسع من طلاب وطالبات طب الأسنان، بالإضافة إلى لفيف من أعضاء هيئات التدريس، واستعرضت جلساته أحدث ما توصل إليه البحث العلمي في مجالات طب الأسنان، وناقش المؤتمر موضوعات متعددة حول دمج التخصصات الطبية البينية والابتكار في التشخيص والعلاج.

وأكدت د. هالة المنوفي، القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن اختيار عنوان المؤتمر جاء ليواكب التوجهات العلمية الحديثة في مجال طب الأسنان، والذي لم يعد يقتصر على المهارة الإكلينيكية فقط، بل أصبح يرتكز على التكامل بين عدد من التخصصات الطبية والهندسية والتكنولوجية. وأشارت إلى أن ممارسات طب الأسنان اليوم تتطلب دمج مجالات متقدمة مثل هندسة الأنسجة، والذكاء الاصطناعي، والتصوير الطبي المتطور، وعلوم المواد الحيوية، والجراحة المجهرية، وغيرها من التخصصات التي تعزز دقة وجودة الأداء الإكلينيكي.

وأضافت د. المنوفي: "نحن فخورون بما حققه IDC25 من نتائج، ونعتبره محطة مهمة ضمن استراتيجية الجامعة للانفتاح الأكاديمي والتميز العلمي، بدعم متواصل من مجلس الأمناء وقيادة الجامعة"، لافتة الى أن المؤتمر شهد انعقاد 24 ورشة عمل تفاعلية على مدار أيامه الثلاثة، إلى جانب مشاركة جميع كليات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من خلال 14 ورشة عمل تفاعلية إضافية، نُظمت خلال اليوم الثالث من فعاليات المؤتمر.

وحقق طلاب كلية طب وجراحة الفم والأسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا نتائج متميزة في المسابقات العلمية المقامة على هامش المؤتمر، حيث حصدوا المركز الأول على مستوى الجمهورية في المسابقة الطلابية الجماعية، والمركز الأول في المسابقة الفردية في تخصصي طب أسنان الأطفال وجراحة الوجه والفكين. كما حصلوا على المركز الثاني في تخصصي العلاج التحفظي وبيولوجيا الفم، والمركز الثالث في تخصص خواص المواد، وفي مسابقة الـ Poster Competition، التي أُقيمت خلال اليوم الثالث من فعاليات المؤتمر، أحرز طلاب الكلية المركزين الثاني والثالث، في تأكيد على المستوى العلمي الرفيع والتأهيل الأكاديمي المتميز لطلاب الجامعة.

ويعد هذا المؤتمر منصة محورية لتبادل الخبرات وتوسيع آفاق التعاون الأكاديمي والعلمي، حيث يسهم بشكل فعال في تطوير مستوى التعليم والتدريب في مجال طب وجراحة الفم والأسنان، إلى جانب تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة، كما يعكس المؤتمر التزام الكلية المستمر بمواكبة أحدث المستجدات العلمية وتعزيز ثقافة الابتكار والبحث في هذا التخصص الحيوي، بما يتماشى مع المعايير العالمية.



وتعد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من أعرق الجامعات الخاصة في مصر، وواحدة من أوائل المؤسسات التعليمية التي أرست دعائم قوية للتعليم الجامعي الخاص على أسس من الجودة والتميز، وعلى مدار أكثر من ربع قرن، نجحت الجامعة في ترسيخ مكانتها المرموقة بين الجامعات المصرية والإقليمية بفضل ما تقدمه من برامج أكاديمية متطورة، وإنجازات ملموسة في مجالات البحث العلمي، والرعاية الصحية، والمسؤولية المجتمعية، وكانت الجامعة قد احتفلت بيوبيلها الفضي بمناسبة مرور 25 عامًا على تأسيسها.



