ذكرى منح امتياز حفر قناة السويس، المغامرة الكبرى التي غيرت حركة التجارة العالمية

في مثل هذا اليوم من عام 1854، أصدر محمد سعيد باشا، حاكم مصر، أول امتياز رسمي للمهندس والدبلوماسي الفرنسي فرديناند دي لسبس لحفر قناة تربط البحرين الأحمر والمتوسط، وكان القرار بداية المسار الذي انتهى بافتتاح قناة السويس عام 1869، أحد أهم الممرات الملاحية في العالم.

كواليس ما قبل حفر قناة السويس

قبل توقيع امتياز 1854، كانت فكرة ربط البحرين الأحمر والمتوسط مطروحة منذ الحملة الفرنسية على مصر، لكن المشروع ظل متعثرًا بسبب غياب التمويل والدعم السياسي ومع وصول محمد سعيد باشا للحكم عام 1853، تغير المشهد؛ حيث كان أكثر انفتاحًا على الأفكار الأوروبية وروح التحديث التي بدأت تنتشر في المنطقة.

في الوقت نفسه كان فرديناند دي لسبس، الذي يمتلك خبرة دبلوماسية وشبكة علاقات واسعة، يبذل جهودًا لإحياء المشروع مستفيدًا من معرفته السابقة بـ سعيد باشا منذ أن كان الأخير وليًا للعهد، مما فتح الباب لأول اتفاق رسمي.

توقيع امتياز حق حفر قناة السويس

الامتياز الأول منح الشركة التي أسسها دي لسبس حق الحفر واستخدام الأراضي والعمالة المصرية، إلى جانب إدارة القناة لفترة طويلة قبل عودتها للدولة ورغم أن المشروع قدم باعتباره خطوة باتجاه تحديث البنية التحتية في مصر، لكن الامتياز عزز نفوذ الشركات الأجنبية داخل البلاد، خصوصًا بعد توقيع امتيازات لاحقة ثبّتت سيطرة الإدارة الفرنسية على المشروع.

من ناحية أخرى جاء الامتياز في ظل تنافس أوروبي على النفوذ في الشرق، وتحديدًا بين فرنسا وبريطانيا، ما جعل المشروع محل متابعة سياسية واسعة، داخل مصر ظهرت آراء رسمية ترى أن القناة ستفتح بابًا جديدًا للحركة التجارية وتمنح البلاد موقعًا استراتيجيًا فريدًا، بينما حذرت دوائر أخرى من حجم الامتيازات التي حصلت عليها الشركة وتأثيرها على السيادة والموارد.

وهذا ما حدث بالفعل، حيث أصبحت القناة محورًا لصراع سياسي واقتصادي امتد لعقود، وصولًا إلى تأميمها عام 1956، وهو الحدث الذي أنهى الوجود الأجنبي المباشر في إدارتها وأعاد إدارتها بالكامل للدولة المصرية.

وبعد مرور أكثر من 170 عامًا، ما زال امتياز 1854 يذكر باعتباره نقطة الانطلاق لمشروع غير خريطة الملاحة الدولية، وبالرغم من الجدل الذي صاحب الامتيازات الأولى، رسخت قناة السويس موقع مصر داخل التجارة العالمية، وأصبحت أحد أهم مصادر الدخل القومي، وشريانًا رئيسيًا تعتمد عليه حركة البضائع بين الشرق والغرب.

