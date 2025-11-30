تعرف على شخصية ياسمينا العبد في مسلسل ميدترم

18 حجم الخط

قررت الشركة المنتجة لمسلسل ميدترم الذي تقوم ببطولته الفنانة ياسمينا العبد عرضه على أحد المنصات الرقمية بداية شهر ديسمبر، وتلعب ياسمينا العبد خلال أحداث العمل شخصية طالبة في ثانوي وتتعرض للعديد من المواقف.

ومسلسل ميدترم من تأليف محمد صادق وإخراج مريم الباجوري، ويناقش قضايا وتحديات طلاب الجامعات في مصر والعالم العربي، في إطار اجتماعي معاصر.

ويشارك فيه بجانب ياسمينا العبد كل من أحمد عزمي حلا هشام، يوسف رأفت، زياد ظاظا، دنيا وائل، وأمنية باهي.

وكانت قد أعربت الفنانة ياسمينا العبد عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدة أنها ما زالت غير قادرة على استيعاب مشاعرها بعد هذا الحدث التاريخي، قائلة: “مش قادرة أستوعب شعوري حتى الآن، مبسوطة وفخورة ولسه مش مصدقة إني كنت جزء من اللحظة دي”.

رهبة المسرح واعتزاز بالحدث

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار: "كنت خايفة شوية لأن حديثي كان لايف، لكن قبل الصعود للمسرح قلت لنفسي لازم أكون قد التحدي، لأن ده يومنا كمصريين".



كما وجهت الشكر للكاتب أحمد مراد قائلة: "كلماته كانت عظيمة جدًا، وأنا صدقتها وأنا بتكلم، وكنت حاسة بكل كلمة بتطلع مني".

فخر ومسئولية جيل المستقبل

وعن كونها من أصغر المشاركين سنًا في الحفل وتمثل جيل المستقبل، قالت ياسمينا: "طبعًا كنت حاسة بالمسئولية، وكان شرف كبير أوي ليا، الأستاذ محمد السعدي كان بياخد رأيي وده كان شيء يفرّح، لأنهم فعلًا مهتمين برأينا كجيل جديد".

وأضافت: "كل الأجيال كانت بتتفرج، وكل المصريين كانوا مهتمين بالحدث العظيم ده."

إطلالة مبهرة بتوقيع مصممين مصريين

وفي ختام حديثها، كشفت عن تفاصيل إطلالتها في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، موضحة أن نور عزازي ومي جلال وخالد عزام تعاونوا في تصميم الإطلالة، قائلة مازحة: "كنت مدلعة الصراحة.. عملوا شغل مش عادي وكنت فخورة جدًا باللوك المصري الأنيق".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.