جولة تفقدية لوكيل تموين الإسكندرية لأسواق اليوم الواحد بحي شرق والعجمي

قام المهندس جمال عمار وكيل وزارة التموين بالإسكندرية اليوم بتفقد فعاليات أسواق اليوم الواحد التابعة لحى شرق وحى العجمى، حيث رافقته المهندسة نور الهدى محمد رئيسة حى العجمى، ومحمد الشافعى رئيس رقابة تموين العجمى أثناء جولته بسوق اليوم الواحد بالعجمى.

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، بمتابعة فعاليات أسواق اليوم الواحد

جولة تفقدية لوكيل وزارة التموين بالإسكندرية بسوق اليوم الواحد

حيث تفقد كميات السلع الغذائية المعروضة من خلال الباكيات بالأسواق والتى تشتغل على كل ما تحتاجه الأسرة المصرية من الحوم الطازجة ومصنعات اللحوم والدواجن، المذبوحة الطازجة والبيض والألبان ومنتجاتها والزيوت والسمن والأرز والمكرونات والسكر والشاى والحلويات والمنظفات وغيرها من السلع الغذائية وغير الغذائية

حيث تميزت هذه الأسواق بتخفيضات كبيرة على جميع السلع، وصلت إلى ٣٠ %

كما تميزت تلك الأسواق بالعروض التسويقية الترويجية بمنطق سلعة مجانية عند شراء سلعة أخرى، وكذلك منح المشترى كمية إضافية من السلع عند شراء كمية محددة

كما قام بعض التجار بتوزيع بعض السلع كالألبان وغيرها مجانا على المواطنين المترددين على الأسواق كعروض ترويجية.

