مؤتمر علمي يبحث تجليات الإسكندرية في الفن الروائي، أعرف التفاصيل

18 حجم الخط

ينطلق صباح الأربعاء 3 ديسمبر مؤتمر "تجليات الإسكندرية في الرواية" (دورة الأديب الراحل مصطفى نصر) الذي ينظمه الصالون الثقافي بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، ونادي القصة برئاسة الكاتب الكبير محمد السيد عيد، بالتعاون مع الجمعية المصرية لأصدقاء مكتبة الإسكندرية، وذلك على مدار يومين، وتُختتم فعالياته على مسرح قصر ثقافة الشاطبي.

تقام الجلسة الافتتاحية بقاعة الندوات بكلية الآداب، وتبدأ بكلمة حمدان القاضي المدير التنفيذي لجمعية أصدقاء مكتبة الإسكندرية، تعقبها كلمة أدباء الإسكندرية يلقيها الأديب جابر بسيوني، ثم كلمة أمين عام المؤتمر الشاعر والروائي أحمد فضل شبلول، يليها كلمة مقررة الصالون الثقافي ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر أ. د. سحر شريف.

ويُلقي رئيس المؤتمر والكاتب الكبير محمد السيد عيد كلمته، ثم كلمة وكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أ. د. محمد السوداني، ويختتم الافتتاح بكلمة عميد كلية الآداب أ. د. هاني خميس أحمد عبده، يعقبها تكريم اسم الروائي الراحل مصطفى نصر.

تجليات الإسكندرية فى الرواية

تنطلق الجلسة العلمية الأولى بعنوان "تجليات الإسكندرية في الرواية العالمية" برئاسة أ. د. نجلاء أبوعجاج، وتشارك فيها أ. د. نيفين ثروت بالحديث عن الإسكندرية في الرواية الفرنسية، ثم أ. د. أسامة مدني حول تفاعلات الذاكرة الثقافية للمدينة، ويقدم أ. د. سعيد شوقي ورقة عن "إسكندرية داريل"، وتختتم الجلسة بمداخلة د. ندى يسري حول حضور الإسكندرية في الرواية العبرية.

وفي الثانية ظهرًا تبدأ الجلسة الثانية "تجليات الإسكندرية في الرواية العربية" برئاسة أ. د. سالم عبدالرازق، ويتحدث خلالها أ. د. بهاء حسب الله عن صورة الإسكندرية في روايات الأردني صبحي فحماوي، ثم الناقد عصام الدين صالح حول الإسكندرية في روايات الليبي جابر نور سلطان.

ثم تُعقد الجلسة الثالثة برئاسة أ. د. م. علي اليماني بعنوان "الإسكندرية في الرواية المصرية"، ويتحدث فيها أ. د. محمد عبدالحميد خليفة عن حضور المدينة في أعمال إبراهيم عبدالمجيد، ثم الناقد محمد العبادي عن ريف الإسكندرية في روايات منير عتيبة، ويختتم جابر بسيوني بورقة حول رواية "وادي القمر" للروائي رشاد بلال.

الرواية النسائية السكندرية

وتبدأ فعاليات الخميس 4 ديسمبر بالجلسة الرابعة برئاسة أ. د. سحر شريف، ويتحدث فيها أ. د. زينب فرغلي عن المكان السكندري في روايات أحمد فضل شبلول، ثم ورقة أ. د. أسامة البحيري حول تجليات المدينة لدى أدباء الغربية، ويعقبها أ. د. محمود عسران بورقة عن تجليات المكان لدى أدباء البحيرة "محمد اللبودي نموذجًا"، ثم تُعقد الجلسة الخامسة المخصصة لروايات مصطفى نصر، ويرأسها أ. د. محمد عبدالرزاق المكي، ويتحدث فيها أ. د. م. طارق مختار حول جماليات المكان وتحولات الخطاب في روايات نصر، ثم تقدم د. أميرة عبدالشافي قراءة نقدية لأعماله، ويتحدث الروائي رشاد بلال عن مصطفى نصر الإنسان والمبدع.

أما الجلسة السادسة المخصصة لروايات محمد جبريل — فترأسها أ. د. م. هبة هلال، ويتناول الناقد د. كمال اللهيب الذاكرة الكوزموبوليتانية في رواية "الشاطئ الآخر"، ثم يقدم أحمد فضل شبلول ورقة عن حضور الإسكندرية في روايات جبريل، وتختتم د. زينب العسّال بالحديث عن جبريل الإنسان والأدبي، وفي السادسة مساء تُعقد الجلسة السابعة بقصر ثقافة الشاطبي ويديرها أ. د. فوزي خضر، ويتحدث خلالها الناقد شوقي بدر يوسف عن "الرواية النسائية السكندرية"، ثم الباحثة إيمان الديب عن قضايا الواقع السكندري في روايات سعيد سالم ومحمد عباس علي، ثم الناقد د. أحمد سماحة حول الإسكندرية في روايات مصطفى عوض وعبير درويش، وتختتم أمينة الزغبي بالحديث عن الإسكندرية في أعمال رجب سعد السيد وفؤاد فرغلي.

وتُختتم الفعاليات بجلسة إعلان التوصيات برئاسة الكاتب محمد السيد عيد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.