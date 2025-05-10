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ثقافة وفنون

قصور الثقافة تستضيف نادي القصة استجابة لنداء الكاتب محمد سلماوي

قصر الإبداع الفني
قصر الإبداع الفني

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة عن توفير مقر بديل لنادي القصة، أحد أعرق الكيانات الأدبية في مصر، والذي ظل لعقود طويلة منصة لدعم الأدباء والمبدعين، وذلك استجابة للكاتب الكبير محمد سلماوي، عضو المجلس الأعلى للثقافة والرئيس الأسبق لاتحاد كتاب مصر والعرب.

مقر نادي القصة 

وبتوجيه من الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، قامت الهيئة بتخصيص مقر جديد للنادي داخل قصر ثقافة الإبداع الفني بمدينة السادس من أكتوبر “الحي السابع”، أحد القصور المتخصصة حديثة الافتتاح والمزودة بإمكانات ملائمة للنشاط الأدبي والثقافي.

جاء ذلك في أعقاب إخلاء النادي من مقره الكائن بـ86 شارع القصر العيني، تطبيقا لأحكام القانون الجديد الذي ينهي العلاقة الإيجارية القديمة بين الجهات الاعتبارية مثل “الجمعيات والمؤسسات الثقافية” ومُلّاك العقارات، الأمر الذي أدى إلى صدور حكم قضائي بعودة المقر إلى مالكه الأصلي.

ومن منطلق الحرص على استمرار نشاط النادي، سيستمر التعاون مع صندوق التنمية الثقافية، الذي سيتولى دعم ندوتين شهريا تُعقدان في مركز الإبداع الفني بساحة الأوبرا وبيت الست وسيلة، كما سيواصل دعمه لمسابقة "طه حسين للرواية" في دورتها الثانية، لاكتشاف الأصوات الأدبية الجديدة.

كما ستقوم الهيئة المصرية العامة للكتاب باستئناف إصدار مجلة "نادي القصة" ربع السنوية، دعما لاستمرارية هذا المنبر الثقافي العريق.

نادي القصة 

ويُذكر أن نادي القصة تأسس في خمسينيات القرن الماضي، وله الحق في ترشيح أعضائه لجوائز الدولة. وتعاقب على رئاسته عدد من رموز الأدب والفكر في مصر، من بينهم: د. طه حسين، ونجيب محفوظ، وتوفيق الحكيم، ويوسف السباعي، وإحسان عبد القدوس، وعبد العال الحمامصي، ونبيل عبد الحميد، ومحمد السيد عيد.

وتؤكد الهيئة العامة لقصور الثقافة أن استضافتها لنادي القصة تأتي في إطار التزامها بالحفاظ على الكيانات الثقافية الكبرى، ودعمها الدائم للحركة الأدبية والفكرية في مصر.

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محمد سلماوي الهيئة العامة لقصور الثقافة نادي القصة مقر نادي القصة المجلس الأعلى للثقافة

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