موعد عرض برنامج "ست ستات" على dmc



تبدأ قناة "dmc" يوم الجمعة المقبل 11 يوليو، عرض برنامج "ست ستات" على شاشتها، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء، حيث يعرض البرنامج طوال أيام الأسبوع.

ويقدم البرنامج يوم السبت من كل أسبوع الإعلامية سالي شاهين ويوم الأحد الإعلامية نهى عبدالعزيز، فيما تقدم البرنامج يوم الاثنين الإعلامية شريهان أبو الحسن وفي يوم الثلاثاء الإعلامية آية جمال الدين، أما يوم الأربعاء فتقدم البرنامج الإعلامية جاسمين طه زكي ويوم الخميس الإعلامية سناء منصور، وفي يوم الجمعة تقدم المذيعات الست الحلقة ليتناقشن في موضوع مهم من وجهة نظر كل واحدة منهن.

قضايا المرأة والمجتمع

يسلط "ست ستات" الضوء على قضايا المرأة والمجتمع والأسرة، ويقدم العديد من الفقرات التي تخاطب وتهم الشارع المصري، كما يسلط الضوء على مختلف القضايا التي تمس الأسرة، بالإضافة إلى محتوى متنوع يعكس الاهتمامات والتحديات التي تواجه المجتمع.

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