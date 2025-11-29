اليوم، قطع الكهرباء عن بعض المناطق في 3 محافظات لمدة 5 ساعات

18 حجم الخط

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء انقطاع التيار الكهربائي، اليوم السبت 29 نوفمبر 2025، عن عدة مناطق في 3 محافظات (كفر الشيخ - دمياط - الدقهلية).

وأوضحت الشركة أن انقطاع التيار الكهربائي يبدأ في تمام الساعة الثامنة صباح اليوم السبت، ويستمر 5 ساعات حتى الساعة الواحدة ظهرًا.

وأعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء برنامج أعمال الصيانة المجدولة التي ستستلزم فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق التابعة للمحافظات الثلاث (دمياط - كفر الشيخ - الدقهلية).

خريطة قطع الكهرباء اليوم في 3 محافظات.

