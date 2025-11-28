وزير الري يعلق على ضربة جزاء الجيش الملكي أمام الأهلي

18 حجم الخط

علق الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، عبر صفحته على موقع فيس بوك، على ضربة الجزاء المحتسبة ضد فريق النادي الأهلي في مباراته أمام فريق الجيش الملكي المغربي، والتي تجرى أحداثها الآن على ملعب مولاي الحسن، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ونشر سويلم صورة للحالة التحكيمية التي تم احتساب ضربة الجزاء بسببها معلقا بكلمتين فقط “ ما هذا” كتعبير عن الاستياء من القرار التحكيمي.

تأخر النادي الأهلي، أمام نظيره فريق الجيش الملكي المغربي، بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهم مساء اليوم الجمعة، على ملعب مولاي الحسن، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وفي الدقيقة الثالثة أهدر نادي الجيش الملكي هدفنا محققا بعدما سدد لاعب الفريق كرة خطيرة على مرمى شوبير.

وفي الدقيقة الرابعة جاء الرد من الأهلي سريعا بعدما سدد زيزو كرة رائعة مرت بجوار قائم حارس الجيش الملكي.

وتصدي مصطفي شوبير لكرة خطيرة من الجيش الملكي في الدقيقة التاسعة من زمن اللقاء.

وفي الدقيقة 28 سدد محمد شريف كرة خطيرة علي مرمي الجيش الملكي لكنها مرت بجوار قائم حارس الفريق المغربي.

وسجل محسن بوريكة هدف الجيش الملكي الأول في شباك النادي الأهلي، في الدقيقة 37، حيث حصل الفريق المغربي علي ركلة جزاء، أضاعها ربيع حريمات ليقوم محسن بوريكة بمتابعتها ويسجل هدف الجيش الملكي الأول.

وفي الدقيقة 42 ضاع هدف مؤكد للنادي الأهلي بعد لغبطة داخل منقطة جزاء الجيش الملكي، لتصل الكرة إلي تريزيجيه ليضعها أعلي مرمي الفريق المغربي.

وفي الدقيقة 44 سدد محمد شريف كرة قوية علي مرمي الجيش الملكي لكنها مرت خارج الملعب.

تشكيل الأهلي أمام الجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا

يضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا وياسين مرعي وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الأهلي أمام الجيش الملكي كل من: محمد سيحا - أحمد رمضان بيكهام - أشرف داري - كريم فؤاد - محمد شكري - أحمد رضا - محمد علي بن رمضان - إمام عاشور - طاهر محمد طاهر - حمزة عبد الكريم.

