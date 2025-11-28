أسعار الملابس في الجمعة البيضاء بمولات 6 أكتوبر (صور)

18 حجم الخط

شهدت مولات مدينة السادس من أكتوبر إقبالا من المواطنين، اليوم، بالتزامن مع انطلاق عروض الجمعة البيضاء، على المنتجات المختلفة.

أسعار الملابس في الجمعة البيضاء

وجاء أسعار الملابس للرجال والنساء والأطفال في الجمعة البيضاء، في المحال بالمولات، بخصومات تبدأ من 30% إلى 70%، حيث يصل سعر الجواكيت من 1200 جنيه إلى 5000 جنيه، آما القمصان والبنطلونات والتيشيرتات فتبدأ من 500 جنيه.

نصائح في الجمعة البيضاء

وحذَّر جهاز حماية المستهلك، المواطنين، من الاشتراك في أي مسابقات أو عروض ترويجية تُعلنها بعض الشركات خلال موسم الجمعة البيضاء دون التأكد من وجود رقم الإخطار الصادر عن الجهاز داخل الإعلان.

ويُعد إدراج عبارة مثل: "هذه المسابقة تمت بإخطار جهاز حماية المستهلك رقم (1) لسنة 2025" دليلًا على قانونية المسابقة وخضوعها للضوابط الرقابية.

وأوصى جهاز حماية المستهلك المستهلكين المواطنين بالابتعاد عن الشراء من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير المعتمدة التي ليس لديها أي بيانات (عنوان - رقم تليفون - موقع رسمي -سجل ضريبي).

عقوبة التخفيضات الوهمية في الأسعار

ويلجأ الكثير من التجار لخداع المواطنين من خلال عروض التخفيضات الوهمية، وفي هذا الصدد، ألزمت المادة رقم (9) من القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك المورد أو المعلن بتجنب أى سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أى عنصر من العناصر الآتية:

1 - طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التى تتكون منها أو كميتها.

2 - مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.

3 - خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.

4 - السعر أو كيفية أدائه، ويدخل فى ذلك أى مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.

5 - جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.

6 - نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.

7 - شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان.

8 - الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التى حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.

9 - العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.

10 - وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقية.

ويعاقب بالغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أى من المادة رقم (9) التي سبق عرضها.

