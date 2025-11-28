الجمعة 28 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ترتيب دوري المحترفين قبل الجولة الـ 14

ترتيب دوري المحترفين
ترتيب دوري المحترفين قبل الجولة الـ 14
18 حجم الخط

ترتيب دوري المحترفين، يتصدر أبوقير للأسمدة جدول ترتيب دوري المحترفين قبل انطلاق منافسات الجولة الرابعة عشر اليوم الجمعة فيما يتواجد طنطا وبلدية المحلة في ذيل الترتيب.

ترتيب دوري المحترفين قبل الجولة الـ 14 

1- أبو قير للأسمدة 27 نقطة 
2- القناة 24 نقطة
3- بترول أسيوط 23 نقطة
4- مسار 22 نقطة
5- بروكسي 21 نقطة
6- لا فيينا 20 نقطة
7- الاتصالات 20 نقطة
8- المنصورة 20 نقطة
9- مالية كفر الزيات 18 نقطة
10- الداخلية 18 نقطة
11- الترسانة 17 نقطة
12- أسوان 16 نقطة
13- ديروط 14 نقطة
14- راية 14 نقطة
15- السكة الحديد 11 نقطة
16- الانتاج الحربي 10 نقاط
17- طنطا‏ 9 نقاط
18- بلدية المحلة 5 نقاط
 

جدول ترتيب دوري المحترفين 

وتنطلق فى الثانية والنصف عصر اليوم الجمعة، مواجهات الجولة الـ 14 من دورى القسم الثاني المجموعة الأولى أو مايعرف بـ دوري المحترفين  موسم 2025-2026.

مباريات اليوم في دوري المحترفين

أبوقير للأسمدة ضد الاتصالات

القناة ضد مالية كفر الزيات

مسار ضد أسوان

ديروط ضد الإنتاج الحربي

طنطا ضد لافيينا

بترول أسيوط ضد الترسانة

بلدية المحلة ضد الداخلية

المنصورة ضد راية

فيما تقام مباراة السكة الحديد ضد بروكسي بالجولة ذاتها يوم 5 ديسمبر المقبل باستاد بتروسبورت.
 

 

شروط ونظام دوري المحترفين 2025-2026


أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، نظام وشروط مسابقة دوري القسم الثاني (أ) في موسم 2025/2026 وشملت ما يلي:

تتكون مسابقة القسم الثاني (أ) من عدد (18) فريقًا في مجموعة واحدة، وتقام المباريات بنظام الدوري الكامل من دورين "ذهاب وإيابًا".

 

يصعد للقسم الأول عدد 3 أندية ويهبط إلى القسم الثاني  (ب) ناديان.

- المسموح بتواجدهم داخل الملعب في أي مباراة لكل فريق:

عدد (11) لاعبًا + عدد (9) لاعبين بدلاء.

عدد (10) أفراد من الجهاز الفني والطبي والإداري على دكة البدلاء.

- يحق لكل فريق إجراء عدد (5) تبديلات في كل مباراة، على أن تتاح لكل فريق ثلاث فرص لإجراء التبديلات الخمسة خلال المباراة ولا تحتسب أي تبديلات يتم إجراؤها بين شوطي اللقاء من ضمن الفرص الثلاثة المتاحة لكل فريق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترتيب دوري المحترفين دوري المحترفين دوري القسم الثاني القسم الثاني ابوقير للاسمدة القناة أسوان طنطا الترسانة بلدية المحلة جدول ترتيب دوري المحترفين

مواد متعلقة

أحمد عيد مديرا فنيا لفريق السكة الحديد في دوري المحترفين

المنصورة يتعادل سلبيا مع الترسانة في دوري المحترفين

الأكثر قراءة

بعثة منتخب مصر الثاني تصل مطار القاهرة استعدادا لرحلة قطر (صور)

سعر الفراخ اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025

وزير الخارجية يطلع كايا كالاس على جهود مصر لضمان تثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام

15 قرارا جمهوريا مهما وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة ورسائل طمأنة للشباب المصري

حالات التصالح وضوابط التسوية وفقا لقانون الإجراءات الجنائية

أسعار البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

أسعار الخضار اليوم، انخفاض مفاجئ في 7 أصناف والخيار يسجل 7 جنيهات

الأهلي vs الجيش الملكي.. تشكيل الأحمر المتوقع لصدام التشامبيونزليج.. بطل مصر يتطلع لزيادة انتصاراته على الأندية المغربية

خدمات

المزيد

ارتفاع الصويا والذرة الصفراء، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

حبس وغرامة، عقوبة تحويل المباني الأثرية إلى حظيرة أو مصنع

الجنيه يحقق ريمونتادا أمام الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

الذهب يرتفع صباح اليوم الجمعة وهذا العيار يسجل 6365 جنيهًا

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من السنة النبوية، فضل يوم الجمعة والأحاديث الواردة فيه

تفسير حلم قراءة القرآن في المنام وعلاقته بزيادة الأموال وسداد الديون

دعاء أول جمعة من جمادى الآخرة لتيسير الزواج

المزيد
الجريدة الرسمية