ترتيب دوري المحترفين، يتصدر أبوقير للأسمدة جدول ترتيب دوري المحترفين قبل انطلاق منافسات الجولة الرابعة عشر اليوم الجمعة فيما يتواجد طنطا وبلدية المحلة في ذيل الترتيب.

ترتيب دوري المحترفين قبل الجولة الـ 14

1- أبو قير للأسمدة 27 نقطة

2- القناة 24 نقطة

3- بترول أسيوط 23 نقطة

4- مسار 22 نقطة

5- بروكسي 21 نقطة

6- لا فيينا 20 نقطة

7- الاتصالات 20 نقطة

8- المنصورة 20 نقطة

9- مالية كفر الزيات 18 نقطة

10- الداخلية 18 نقطة

11- الترسانة 17 نقطة

12- أسوان 16 نقطة

13- ديروط 14 نقطة

14- راية 14 نقطة

15- السكة الحديد 11 نقطة

16- الانتاج الحربي 10 نقاط

17- طنطا‏ 9 نقاط

18- بلدية المحلة 5 نقاط



جدول ترتيب دوري المحترفين

وتنطلق فى الثانية والنصف عصر اليوم الجمعة، مواجهات الجولة الـ 14 من دورى القسم الثاني المجموعة الأولى أو مايعرف بـ دوري المحترفين موسم 2025-2026.

مباريات اليوم في دوري المحترفين

أبوقير للأسمدة ضد الاتصالات

القناة ضد مالية كفر الزيات

مسار ضد أسوان

ديروط ضد الإنتاج الحربي

طنطا ضد لافيينا

بترول أسيوط ضد الترسانة

بلدية المحلة ضد الداخلية

المنصورة ضد راية

فيما تقام مباراة السكة الحديد ضد بروكسي بالجولة ذاتها يوم 5 ديسمبر المقبل باستاد بتروسبورت.



شروط ونظام دوري المحترفين 2025-2026



أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، نظام وشروط مسابقة دوري القسم الثاني (أ) في موسم 2025/2026 وشملت ما يلي:

تتكون مسابقة القسم الثاني (أ) من عدد (18) فريقًا في مجموعة واحدة، وتقام المباريات بنظام الدوري الكامل من دورين "ذهاب وإيابًا".

يصعد للقسم الأول عدد 3 أندية ويهبط إلى القسم الثاني (ب) ناديان.

- المسموح بتواجدهم داخل الملعب في أي مباراة لكل فريق:

عدد (11) لاعبًا + عدد (9) لاعبين بدلاء.

عدد (10) أفراد من الجهاز الفني والطبي والإداري على دكة البدلاء.

- يحق لكل فريق إجراء عدد (5) تبديلات في كل مباراة، على أن تتاح لكل فريق ثلاث فرص لإجراء التبديلات الخمسة خلال المباراة ولا تحتسب أي تبديلات يتم إجراؤها بين شوطي اللقاء من ضمن الفرص الثلاثة المتاحة لكل فريق.

