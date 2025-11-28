ساقية الصاوي تستعد لاحتفالات رأس السنة بتجهيزات خاصة وعروض فنية متنوعة

18 حجم الخط

بدأت ساقية عبد المنعم الصاوي بالزمالك وضع اللمسات الأخيرة على استعداداتها لاستقبال احتفالات ليلة رأس السنة 2026.

أعلنت الإدارة عن حزمة من الفعاليات الفنية والعروض الموسيقية التي تُقام مساء 31 ديسمبر المقبل داخل قاعات الساقية المختلفة، وسط توقعات بحضور جماهيري واسع.

وتشهد الساقية عمليات تجهيز مكثفة داخل قاعات «النهر» و«الحجرة» و«الحكمة»، شملت ضبط أنظمة الإضاءة والصوت، وتحديث ديكورات المسرح، إلى جانب مراجعة إجراءات تأمين الدخول وتنظيم الحركة داخل المكان، بما يضمن تجربة سلسة للزوار ليلة الحدث.

وأكدت إدارة الساقية في بيان، أن حفلات هذا العام تأتي بطابع احتفالي خاص «يُراعي روح الليلة» ويقدم مزيجًا من الموسيقى الشرقية والحديثة، حيث تشارك فرقة طبلة الست في إحدى أهم فقرات السهرة، فيما يجري الإعداد لعرض موسيقي آخر يضم مواهب شابة من فرق الساقية المستقلة.

وأوضحت الإدارة أنّ جميع التذاكر تُباع عبر المنافذ الرسمية فقط، مع الالتزام الكامل بسياسات الدخول المعتادة، ومن بينها منع إدخال الأطعمة والمشروبات من الخارج، واحترام المقاعد المرقّمة داخل القاعات، بالإضافة إلى عدم السماح بالتصوير إلا بتصاريح مسبقة.

وتتوقع الساقية حضورًا كبيرًا هذا العام، خاصة بعد ارتفاع الإقبال خلال الأيام الماضية على شراء التذاكر، في وقت أكدت فيه الإدارة أنها ستوفر خدمات مساعدة للجمهور عند الدخول والخروج لتجنّب التكدس نظرًا لموقع الساقية الحساس داخل منطقة الزمالك.

واختتمت الساقية بيانها بدعوة الجمهور إلى الحضور المبكر للاستمتاع بالأجواء والفعاليات، مؤكدة أن احتفالات هذا العام «ستحمل لمسة فنية مختلفة تليق باستقبال عام جديد».

