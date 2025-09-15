أيتن عامر تتذكر والدها بصورة ورسالة مؤثرة

نشرت الفنانة ايتن عامر عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورة تجمعها بوالدها الراحل، وكتبت رسالة مؤثرة حيث قالت :"وحشتنى أوى أوى أوى وحقيقي محتاجالك، الدنيا مش حلوة يا بابا ولا الناس كمان، كل مرة بتحط فى اختبار صعب أو أزمة مفيش حد بيجيى فى دماغى غيرك، أول واحد بيبقى نفسي أجرى عليه وأقوله الحقنى بيبقى أنت".

وأضافت: "وجودك كان هيفرق اوى اوى، يمكن عمرى ما قولت ان غيابك مسببلى ازمة كبيرة ولا قولت اللى جوايا، بس هييجى يوم وابقى قوية كفاية انى أواجه وجع قلبي واطلع كل الكلام اللى جوايا ومقولهوش".

وكانت قد تعرضت الفنانة أيتن عامر لأزمة صحية خلال الايام الماضية، اضطرتها للذهاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.



ونشرت أيتن صورة لها وهي تتلقى جلسة أكسجين داخل المستشفى، وعلقت قائلة: "في أقل من 10 ساعات حالتي ساءت جدًا.. خدوا بالكم يا جماعة، الإنفلونزا دي صعبة جدًا".

من جانب آخر نفت الفنانة آيتن عامر الأنباء المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي عن زواجها من منتج شهير.



وكتبت آيتن عبر خاصية الإستوري على حسابها على إنستجرام: “تداولت بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي مؤخرًا أخبارًا غير دقيقة تتعلق بي، وأود أن أوضح بكل احترام أن ما تم نشره عار تمامًا من الصحة ولا يمت للواقع بصلة”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.