محلل سياسي: تفاصيل حادث البيت الأبيض ما زالت ضبابية والتحقيقات قد تكشف مفاجآت

حادث البيت الأبيض، أكد ماهر عبد القادر، الباحث والمحلل السياسي المقيم في واشنطن، وجود حالة من التباين والتضارب في المعلومات المتداولة حول حادث إطلاق النار على أحد أفراد الحرس الوطني بالقرب من البيت الأبيض.

وأوضح أن البيانات الأولية تشير إلى أن منفذ الهجوم أفغاني الجنسية، انتقل إلى الولايات المتحدة عام 2021، ويُقال إنه تعاون سابقًا مع الجيش والمخابرات الأمريكية خلال فترة وجوده في أفغانستان.

تعتيم إعلامي وحساسية في تناول حادث البيت الأبيض

وأضاف عبد القادر، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية هند الضاوي في برنامج حديث القاهرة، بقناة القاهرة والناس، أن السلطات الأمريكية لم تتعامل مع الحادث بوصفه "عملًا إرهابيًا" وفق التعريف الرسمي، رغم أن بعض المؤشرات الأولية كانت قد ترجح هذا الاتجاه.

وأشار إلى أن التعامل مع الحادث اتسم بتكتم واضح، باعتبار أن المنفذ كانت له علاقات أمنية سابقة مع مؤسسات أمريكية حساسة.

دوافع شخصية أم خلفيات سياسية وراء حادث إطلاق النار على الحرس الوطني بالبيت الأبيض؟

وأوضح المحلل السياسي أن منفذ حادث البيت الأبيض استخدم مسدسًا يحتوي على 6 طلقات فقط، وهو ما قد يدعم فرضية أن الدافع شخصي وليس هجومًا منظّمًا، لكنه في الوقت ذاته لم يستبعد وجود أبعاد سياسية للحادث، قائلًا: "ما يُثار أن المتهم كان على صلة بوكالة الاستخبارات الأمريكية، لكن التحقيقات وحدها ستكشف حقيقة ذلك".

انتظار نتائج تحقيق حادث البيت الأبيض

واختتم عبد القادر حديثه بالتأكيد على أن التحقيقات الجارية قد تكشف عن أبعاد أكثر تعقيدًا لحادث البيت الأبيض، سواء من ناحية هوية المنفذ أو ارتباطاته أو دوافعه، مشددًا على ضرورة انتظار التفاصيل الرسمية قبل إطلاق أحكام نهائية.

