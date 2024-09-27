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ثقافة وفنون

حضور جماهيري كبير في مهرجان سماع الدولي وملتقى الأديان بالسور الشمالي (فيديو )

مهرجان سماع. فيتو
مهرجان سماع. فيتو

 اختتمت 7 أيام من النغم والصفاء الروحى قدمها مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية فى دورته السابعة عشر برئاسة الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس المهرجان التى اختتمت فعالياته وملتقى الأديان فى دورته العاشرة مساء أمس الخميس على مسرح السور الشمالي. 

مهرجان سماع

 وكرمت الدكتورة رانيا عبد اللطيف رئيس العلاقات الثقافية الدولية، الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي ووزير التعاون الدولي الأسبق والفنان انتصار عبد الفتاح بعض الشخصيات بإهدائهم درع المهرجان وشهادات التقدير التي تسلمها سفراء الدول المكرمة وهم: الفنانة فيوليتا بارا"تشيلي"،والمايسترو الإيطالي ريكاردو موتي"إيطاليا"، والشاعر  اسعيذ جرابي "الجزائر"، الاستشاري محمد ابو سعده رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري" مصر"، والشاعر والمفكر الكبير حسام نصار وكيل وزارة الثقافة للعلاقات الثقافية الخارجية سابقا "مصر "  بالإضافة إلى تكريم خاص للفنان أسامة جميل نظرا لعطائه وإخلاصه في العمل كمساعد في المهرجان، قدم الحفل النجم يوسف اسماعيل وفيروز عبد الفتاح. 

 

وقال الفنان انتصار عبد الفتاح:" إنني أتوجه بالشكر والتقدير لكل من ساندنا وداعمنا في نجاح المهرجان على مدار الدورات السابقة، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على رعايته للمهرجان، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وكذلك الجمهور الحبيب، والعلاقات الثقافية الدولية وصندوق التنمية الثقافية،مؤكدا بأننا منظومة متكاملة في نشر رسالة سلام إلى العالم". 

 وبدأ حفل الختام بعزف السلام الجمهوري، ثم بدأ الفنان انتصار عبد الفتاح في تقديم الاحتفالية من خلال الفرق المشاركة، حيث قدمت كل فرقة ثقافة دولتها في فن السماع وهم الجزائر والمغرب واليونان وباكستان وتونس ورومانيا وكازاخستان ضيف شرف المهرجان وجيبوتي  وأندونيسيا ومصر، بالإضافة إلى مشاركة خاصة لفرق سورية مقيمة في "مصر"، وأختتم الحفل  برفع كشافات الموبايلات ورفع الفنان انتصار عبد الفتاح والمكرمين علم مصر، كما رفعت جميع الفرق المشاركة أعلام دولهم. 

 

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