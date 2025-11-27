الخميس 27 نوفمبر 2025
حوادث

بسبب رسالة واتس آب، موظفة ترفع دعوى طلاق ضد زوجها في الجيزة

تقدمت موظفة برفع دعوى طلاق للضرر من زوجها، أمام قاضي الأسرة، بمحكمة جنوب الجيزة.

وكشفت السيدة أمام القاضي أسباب رفعها الدعوى قائلة: انها تزوجت من زوجها منذ عام ونصف وأثمر زاوجها عن إنجاب طفل.

وتابعت: من أجل زوجي تحملت عصبيته المستمرة بدون سبب، واعتاد أمام أي مشكلة بيننا أن يرمي علي يمين الطلاق، وبتدخل الأسرتين يعلن ندمه وأعود مرة أخرى للمنزل الزوجية من أجل طفلي.

ورغم وعوده لها بعدم تكرار ذلك، إلا أنه عند نشوب أي مشادة كلامية بينهما يرسل لها رسالة على الواتساب  يقول فيها: “أنتِ طالق بالثلاثة”.

واضافت أنه أنكر ذلك أمام أسرتها، وادعى أن أحدا آخر قام بإرسال الرسالة.

واختتمت حديثها بأنها لم تستطع أن تثق فيه وتصدقه بعدما حدث، خاصة أنه كان دائم ترديد الطلاق على لسانه وأن الرسائل مرسلة من هاتفه الخاص.

