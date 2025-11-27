بسبب رسالة واتس آب، موظفة ترفع دعوى طلاق ضد زوجها في الجيزة

18 حجم الخط

تقدمت موظفة برفع دعوى طلاق للضرر من زوجها، أمام قاضي الأسرة، بمحكمة جنوب الجيزة.

وكشفت السيدة أمام القاضي أسباب رفعها الدعوى قائلة: انها تزوجت من زوجها منذ عام ونصف وأثمر زاوجها عن إنجاب طفل.

وتابعت: من أجل زوجي تحملت عصبيته المستمرة بدون سبب، واعتاد أمام أي مشكلة بيننا أن يرمي علي يمين الطلاق، وبتدخل الأسرتين يعلن ندمه وأعود مرة أخرى للمنزل الزوجية من أجل طفلي.

ورغم وعوده لها بعدم تكرار ذلك، إلا أنه عند نشوب أي مشادة كلامية بينهما يرسل لها رسالة على الواتساب يقول فيها: “أنتِ طالق بالثلاثة”.

واضافت أنه أنكر ذلك أمام أسرتها، وادعى أن أحدا آخر قام بإرسال الرسالة.

واختتمت حديثها بأنها لم تستطع أن تثق فيه وتصدقه بعدما حدث، خاصة أنه كان دائم ترديد الطلاق على لسانه وأن الرسائل مرسلة من هاتفه الخاص.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.