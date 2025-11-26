الأربعاء 26 نوفمبر 2025
إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب تروسيكل أعلى طريق القاهرة أسيوط الزراعي

أصيب 5 أشخاص إثر انقلاب تروسيكل أعلى طريق القاهرة أسيوط الزراعي بمدينة العياط، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

حادث طريق القاهرة أسيوط الزراعي بالعياط

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغًا من الأهالي يفيد بانقلاب تروسيكل أعلى طريق القاهرة أسيوط الزراعي بدائرة مركز شرطة العياط، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير تروسيكل اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انقلابه مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.


وتولى رجال المرور رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الجريدة الرسمية