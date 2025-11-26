الأربعاء 26 نوفمبر 2025
اقتصاد

«إي.تاكس»: هدفنا تحقيق أعلى معدلات «الرضا الضريبي» لدى شركائنا من الممولين

جانب من اللقاء
أعرب مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية «إي.تاكس» عن بالغ تقديره لوزير المالية أحمد كجوك لمساندته القوية لمسار التطوير المحفز للمجتمع الضريبي، على نحو انعكس في حرصه على زيارة مقر الشركة، ورئاسته لاجتماع مجلس الإدارة، مستعرضًا المشروعات والمبادرات القائمة والمستهدفة، في إطار استراتيجية تمتد لثلاث سنوات، تتسق مع المنهجية التي يتبناها الوزير لتشجيع الامتثال الطوعي، ومن ثم توسيع القاعدة الضريبية طواعيةً.

الهدف الاستراتيجي للشركة يتمثل في تحقيق أعلى معدلات الرضا الضريبي

وذكر بيان لشركة «إي.تاكس» برئاسة إبراهيم سرحان، أن الهدف الاستراتيجي للشركة يتمثل في تحقيق أعلى معدلات «الرضا الضريبي» لدى الممولين بما يعزز شراكة الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.

أضاف البيان، أن شركة «إي.تاكس» تعمل على مشروعات ومبادرات متطورة ومتنوعة ستكون أكثر تأثيرًا في تحسين جودة الخدمات الضريبية المقدمة للممولين، وتتحرك بحلول تكنولوجية مبتكرة أكثر تيسيرًا للإجراءات الضريبية وجذبًا للممولين الجدد.

قال خالد عبد الغني الرئيس التنفيذي لشركة «إي.تاكس»، إن الشركة برئاسة إبراهيم سرحان، تعمل بقوة على إطلاق مراكز خدمة عملاء متميزة في أقرب وقت ممكن لإحداث نقلة نوعية لصالح الممولين، تنعكس في جودة أفضل للخدمات الضريبية، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد شراكات قوية مع كبرى الشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في الاستفادة من قاعدة البيانات الضريبية الضخمة في خدمة الممولين باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.

أعرب شباب العاملين بشركة «إي.تاكس» عن شكرهم وتقديرهم لثقة وزير المالية في قدراتهم التي تجلت في تصريحاته والاستماع لبعض مقترحاتهم خلال الحوار المفتوح الذي أجراه معهم في زيارته لمقر الشركة، على نحو أعطاهم دفعة قوية لمضاعفة جهودهم في التيسير على المجتمع الضريبي.

