صناعة الشيوخ تبدأ أولى اجتماعاتها لمناقشة خطة عملها

بدأ قبل قليل اجتماع لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد حلاوة رئيس اللجنة.

إقرار خطة عمل اللجنة

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع الأول للجنة، إقرار خطة عملها لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.

لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات

يذكر أن انتخابات هيئة مكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس الشيوخ لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، أسفرت عن فوز النائب محمد حلاوة رئيسًا، والنائبان السعيد غنيم وسامح السادات وكيلا اللجنة، ومحمد طارق العكاوي أمين سر.

