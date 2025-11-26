الأربعاء 26 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

شروط التقديم على شقق ظلال بالمدن الجديدة

شقق
شقق
18 حجم الخط

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن استمرار التقديم لحجز شقق ظلال التي تطرحها الوزارة بعدد من المدن الجديدة حتى 15 ديسمبر المقبل، على أن يتم السداد لحجز الوحدات عبر «منصة مصر العقارية»، ويأتي ذلك الطرح ضمن المرحلة الثانية من أكبر طرح سكني مجمع أعدته الوزارة، الذي يتضمن نحو 400 ألف وحدة سكنية على عدة مراحل.

وتطرح الوزارة ٩٤١٢ وحدة بمشروع (ظلال) بمقدم جدية حجز 250 ألف جنيه بمدن (العبور - العاشر من رمضان - القاهرة الجديدة – العلمين الجديدة - الشيخ زايد).

ويمكن السداد من خلال البطاقات البنكية (فيزا – ماستر كارد – ميزة)، أو من خلال فروع البنوك، أو عن طريق الإنترنت البنكي للبنوك، أو من خلال مكاتب البريد.

 

وحددت الوزارة شروط التقديم كالتالي:

- أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية.
- ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا في تاريخ التقديم وأن يكون له أهلية للتصرف والتعاقد.
- لا يحق للأسرة (الزوج والزوجة) التقدم لحجز أكثر من وحدة بذات المشروع، ويجوز حجز وحدتين فقط بالمشروعات المختلفة في نفس الطرح.

 

- يجوز للأعزب حجز وحدة أو وحدتين فقط بالمشروعات المختلفة في نفس الطرح.

- يقر المتقدم للحجز بأنه قد اطلع على كافة الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات ووافق عليها وأن تقدمه للحجز بعد سداد جدية الحجز بمثابة موافقة نهائية على هذه الشروط.

- يعتبر التقدم لأي من الوحدات السكنية الواردة بتلك الكراسة قرينة قاطعة بالقبول لكافة ما ورد بالكراسة، كما يعتبر التقدم قرينة قاطعة بالقيام بالمعاينة والعلم التام بالمواقع محل الطرح.

- الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط، ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة. وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي، واتخاذ الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن؛ حيث إنه تم تحديد أسعار بيع الوحدات للاستخدام السكني فقط.

- لكل وحدة سكنية حصة من الأرض بنسبة مساحة الوحدة من المساحة الإجمالية للوحدات إلى إجمالي مساحة الأرض المقام عليها المبنى.

- بعض وحدات الدور الأرضي قد تشمل حدائق بمساحات مختلفة وفقًا لما تسفر عنه مخططات تنسيق الموقع وسيتم إتاحة تلك الحدائق بمقابل حق انتفاع وفقًا للقواعد المتبعة بالهيئة في هذا الشأن.

- في حالة التقدم لحجز وحدات البنتهاوس، تشمل تخصيص مساحة الروف الخاص بها طبقًا للنموذج المعماري المرفق، ويكون سعر المتر المربع للروف 50% من سعر المتر للوحدة السكنية بخلاف التميز.

- التسليم بحد أدنى بعد عامين من تاريخ الحجز الذي سيتم تحديده لاحقًا.

- لا تخضع الوحدات السكنية المطروحة لمبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، ومتاح فقط الاستفادة من برنامج التمويل العقاري الحر طبقًا لما جاء بالقانون رقم 148 لسنة 2001 للتمويل العقاري من خلال البنوك ودون تحمُّل الهيئة لأي فروق عن أعباء التمويل.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الإسكان الاسكان والمرافق الانترنت البنكى

الأكثر قراءة

اليمن تتقدم 3-1 أمام جزر القمر في الشوط الأول في ملحق تصفيات كأس العرب

إصابة 5 أشخاص بينهم مدرب كرة السلة بنادي الزمالك في تصادم على الصحراوي بالمنيا

عباقرة ولكن مجهولون، "مريم الاسطرلابية" صنعت أول "GPS"

من عالم النجومية والشهرة إلى ما وراء القضبان .. رمضان صبحي قصة موهبة تواجه مستقبلا مظلما .. الحبس في قضية اتهامه بالتزوير و أزمة المنشطات يهددان مسيرته

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح ضرورة الاحتكام إلى الشريعة عند الاختلاف

بالرقم القومي، نتيجة الاستعلام عن موعد الاختبار الشفهي للمتقدمين لمسابقة الابتعاث الخارجي

إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات بسبب المنشطات

كيف يتشهد المأموم إذا دخل مع الإمام في الركعة الثانية؟ أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي

خدمات

المزيد

استقرار سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الاربعاء

سعر الدينار البحريني يسجل 127.71 جنيها للبيع بالبنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

12125 ليرة، سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف يتشهد المأموم إذا دخل مع الإمام في الركعة الثانية؟ أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي

هل يجب طاعة أبي وأمي في خلع النقاب وحكم الصلاة بدون تغطية القدمين؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

الإفتاء: يجوز أخذ القرض الشخصي بضمان الوديعة بدلا من كسرها

المزيد
الجريدة الرسمية