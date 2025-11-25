ائتلاف نزاهة يختتم أعمال المتابعة الميدانية لانتخابات مجلس النواب 2025

18 حجم الخط

اختتمت البعثة الدولية لـ"ائتلاف نزاهة"، مساء اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، أعمال المتابعة الميدانية لانتخابات مجلس النواب المصري، في مرحلتها الثانية، والتي تواجد المتابعون خلالها في 10 محافظات من المحافظات التي جرت فيها انتخابات المرحلة الثانية وهي: (القاهرة – القليوبية – الشرقية – الدقهلية – المنوفية – الغربية – السويس – الإسماعيلية – بورسعيد – دمياط).

رصد المتابعون في محافظة الدقهلية، استمرار السيدات وكبار السن، في لجنة مدرسة عمر بن عبد العزيز، بدائرة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وذلك حتى اللحظات الأخيرة من التصويت، بما يعكس الوعي السياسي لدى المرأة المصرية بأهمية المشاركة السياسية.

وفي محافظة المنوفية، شهدت مدرسة سبك الضحاك، إقبالًا كثيفًا من الناخبين في الساعات الأخيرة، بما يعكس حرصًا من المواطنين على المشاركة الفاعلة واختيار من يمثلهم في البرلمان.

وشهدت مدرسة منشأة الأمراء الإعدادية بنات، في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، إقبالًا كثيفًا من الناخبين، حتى اللحظات الأخيرة للتصويت.

ووصلت شكوى إلى غرفة العمليات، بشأن وقوع مخالفات أمام لجنة أنشاص الرمل رقم 52 بمحافظة الشرقية، تمثلت في الاشتباك بالأيادي والتراشق بالألفاظ بين أنصار بعض المرشحين.

ورصد فريق البعثة الدولية، وجود كثافة تصويتية مرتفعة، أمام مدرسة محمد عبده المحلاوي بقرية البصراط بمدينة المنزلة محافظة الدقهلية، ما استدعى إضافة صندوقين إضافيين للتصويت في الساعة 8 مساءً، بهدف تسهيل عملية التصويت وضمان تصويت جميع الناخبين المتواجدين في محيط اللجنة.

وأكد المتابعون الدوليون على كفاءة الإجراءات التنظيمية، وكفاءة عملية تأمين اللجان الانتخابية من قبل قوات الأمن، خلال أيام التصويت، خاصة مع الحضور الفاعل للشرطة النسائية، ومساعدة كبار السن، وتوفير وسائل الراحة لهم.

وتابع ائتلاف نزاهة، إقبال المواطنين على المشاركة في الانتخابات، خاصة من المرأة المصرية، بما يعكس إدراكًا بأهمية الاستحقاق الدستوري، ويؤكد على أهمية المشاركة الفاعلة لضمان نزاهة الانتخابات بما يعبر عن الإرادة الحقيقية للمواطنين.

وأشاد ائتلاف نزاهة، باختفاء مظاهر الدعاية الانتخابية من أمام لجان الاقتراع، خلال المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب المصري، حيث لم يتم رصد أي لافتات أو ملصقات دعائية من أمام المدارس التي جرت بها عملية التصويت.

كما يرحب الائتلاف، بالإجراءات التي اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات، ووزارة الداخلية، بشأن مواجهة عدد من المخالفات سواء المتعلقة بكسر الصمت الانتخابي من أنصار بعض المرشحين، والقبض على عدد من أنصار المرشحين الذين يحاولون شراء الأصوات في عدد من الدوائر، بما يضمن تعزيز نزاهة العملية الانتخابية وسيرها بانضباط، ومنع أي محاولات للتأثير على إرادة الناخبين.

جدير بالذكر، أن "ائتلاف نزاهة" يُضَمّ في تشكيله 34 متابعًا دوليًا من 16 دولة، يمثلون أربع منظمات دولية: مؤسسة إليزكا للإغاثة (غانا)، منتدى جالس الدولي (أوغندا)، ومنظمة إيكو (اليونان)، ومنظمة التحالف الدولي للتكامل والاستدامة (مالطا – المملكة المتحدة)، وتتولى مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بصفتها الشريك المحلي المعتمد، الإشراف على تنسيق أعمال البعثة داخل مصر، مستندة إلى خبرتها الواسعة في مجال المتابعة الانتخابية وتعزيز حقوق الإنسان.

وتابع ائتلاف نزاهة 19% من إجمالي عدد اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية، خلال مرحلتي التصويت، وزارت البعثة 720 لجنة انتخابية خلال المرحلة الأولى، و1320 لجنة خلال المرحلة الثانية، وذلك من بين 10893 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، وذلك وفق خطة انتشار ضمنت التواجد داخل مراكز الاقتراع ومتابعة سير العملية الانتخابية ميدانيًا، بما يشمل إجراءات التصويت ومدى الالتزام بالمعايير القانونية والتنظيمية.

