الأربعاء 26 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

جمارك صادر الإسكندرية تضبط محاولة تهريب كمية من "المعسل"

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
18 حجم الخط

تمكن رجال جمارك الصادر بميناء الإسكندرية برئاسة الدكتور ياسر محمد العتوي بالتنسيق مع الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية برئاسة مجدي كمال الشهاوي من ضبط محاولة تهريب كمية من الدخان المعسل بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية.

 

ضبط محاولة تهريب كمية من الدخان المعسل

فبناءا علي إخبارية واردة للإدارة العامة لجمرك صادر الإسكندرية مفادها محاولة إحدى الشركات تهريب أصناف مخالفة داخل الحاوية رقم 4913900، المقيد عنها الإقرار الجمركي رقم 91921 لسنة 2025 مصدرة إلى هولندا والصنف بالمستندات المقدمة عبارة عن موبيليات خشبية جديدة.

وتم تشكيل لجنة برئاسة حسين كمال الرشيدي، من محمد جمعة مدير إدارة حركة الصادر وسامح عبدالصمد إبراهيم وأشرف عبد الرحيم مديري التعريفة وطه محمد السنهوري ووائل أنور الخياط مأموري الحركة وخميس عبدالحكيم مدير الحركة وأحمد أبوضيف مفتش الأمن الجمركى وهاني أبوزيد مفتش مكافحة التهرب الجمركي وإسلام إبراهيم أبوالنجا مأمور الفحص بالأشعة، فتبين وجود 408 علبة معسل بأحجام كبيرة بوزن حوالى ٤٥٠ كيلو جرام تقريبا مخبأة بإحكام داخل المشمول الأصلي للحاوية داخل قطع الموبيليا الخشبية.

وبلغت الضرائب والرسوم والتعويضات الجمركية المستحقة مليون و12 ألفًا و526 جنيهًا.

قرر مجدي كمال الشهاوي رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحفظ على المضبوطات وإحالة الشركة للإدارة العامة للشئون القانونية التي انتهت إلى ثبوت واقعة التهرب الجمركي، وتم تحرير محضر ضبط رقم 1449 لسنة 2025.

وتقدمت الشركة بطلب للتصالح وقامت بسداد كامل الرسوم والتعويضات المقررة.

وتم الضبط بالتنسيق مع الإدارة المركزية لتكنولوجيا الالتزام برئاسة سعد سالم والإدارة العامة للأمن الجمركي برئاسة طلعت مراد والإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي برئاسة أشرف العاطي.

ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك المصرية والدكتور سامي رمضان نائب رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جمارك رجال جمارك الاسكندرية جمارك صادر الإسكندرية الدخان قانون الجمارك

الأكثر قراءة

دوري أبطال آسيا، الهلال يتقدم على الشرطة العراقي في الشوط الأول

عباقرة ولكن مجهولون، الفرغاني عالم رياضيات وفلكي تأثر بعلمه كوبرنيكوس وكولمبس ودانتي وأُطلق اسمه على سطح القمر

7 أصناف من الأطعمة والمشروبات تحرق الدهون أثناء النوم

دوري أبطال أوروبا، بنفيكا يتقدم على أياكس بهدف في الشوط الأول

انخفاض جديد بدرجات الحرارة، الأرصاد تعلن طقس اليوم الأربعاء

الحصر العددي لأصوات 14 لجنة انتخابية بدائرة الباجور في المنوفية

انتخابات مجلس نواب 2025، الحصر العددي في لجنة مدرسة القباب الكبرى بدكرنس بالدقهلية

دراسة تكشف عن 3 مخاطر من إيقاف أدوية إنقاص الوزن قبل الحمل

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم والليمون وانخفاض الباذنجان والخيار

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 26 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 26 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية سمك القرش في المنام وعلاقتها بالرزق والمال الوفير

المزيد
الجريدة الرسمية