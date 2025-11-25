جمارك صادر الإسكندرية تضبط محاولة تهريب كمية من "المعسل"

18 حجم الخط

تمكن رجال جمارك الصادر بميناء الإسكندرية برئاسة الدكتور ياسر محمد العتوي بالتنسيق مع الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية برئاسة مجدي كمال الشهاوي من ضبط محاولة تهريب كمية من الدخان المعسل بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية.

ضبط محاولة تهريب كمية من الدخان المعسل

فبناءا علي إخبارية واردة للإدارة العامة لجمرك صادر الإسكندرية مفادها محاولة إحدى الشركات تهريب أصناف مخالفة داخل الحاوية رقم 4913900، المقيد عنها الإقرار الجمركي رقم 91921 لسنة 2025 مصدرة إلى هولندا والصنف بالمستندات المقدمة عبارة عن موبيليات خشبية جديدة.

وتم تشكيل لجنة برئاسة حسين كمال الرشيدي، من محمد جمعة مدير إدارة حركة الصادر وسامح عبدالصمد إبراهيم وأشرف عبد الرحيم مديري التعريفة وطه محمد السنهوري ووائل أنور الخياط مأموري الحركة وخميس عبدالحكيم مدير الحركة وأحمد أبوضيف مفتش الأمن الجمركى وهاني أبوزيد مفتش مكافحة التهرب الجمركي وإسلام إبراهيم أبوالنجا مأمور الفحص بالأشعة، فتبين وجود 408 علبة معسل بأحجام كبيرة بوزن حوالى ٤٥٠ كيلو جرام تقريبا مخبأة بإحكام داخل المشمول الأصلي للحاوية داخل قطع الموبيليا الخشبية.

وبلغت الضرائب والرسوم والتعويضات الجمركية المستحقة مليون و12 ألفًا و526 جنيهًا.

قرر مجدي كمال الشهاوي رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحفظ على المضبوطات وإحالة الشركة للإدارة العامة للشئون القانونية التي انتهت إلى ثبوت واقعة التهرب الجمركي، وتم تحرير محضر ضبط رقم 1449 لسنة 2025.

وتقدمت الشركة بطلب للتصالح وقامت بسداد كامل الرسوم والتعويضات المقررة.

وتم الضبط بالتنسيق مع الإدارة المركزية لتكنولوجيا الالتزام برئاسة سعد سالم والإدارة العامة للأمن الجمركي برئاسة طلعت مراد والإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي برئاسة أشرف العاطي.

ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك المصرية والدكتور سامي رمضان نائب رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.