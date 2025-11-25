اقتصادية القناة تشهد تسليم 24 وحدة من معدات مناولة الحاويات بمحطة البحر الأحمر بميناء السخنة

18 حجم الخط

شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم بميناء السخنة، مراسم تسليم 24 وحدة من معدات مناولة الحاويات الحديثة بمحطة شركة البحر الأحمر للحاويات (Red Sea Container Terminal – RSCT) التابعة لمجموعة هاتشيسون للموانئ (Hutchison Ports)، بعد اكتمال عمليات التصنيع والتوريد من قبل شركة شنغهاي تشنغخوا للصناعات الثقيلة (Shanghai Zhenhua Heavy Industries – ZPMC)، إحدى شركات مجموعة الصين للاتصالات والإنشاءات المحدودة (CCCC)،

وذلك بحضور الربان أحمد جمال، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية، واللواء المهندس محمد خليل، الرئيس التنفيذي لمشروعات ميناء السخنة، إلى جانب تشونغ جينغشان، المدير العام لشركة هاتشيسون بورتس مصر، ولو جون، نائب كبير الاقتصاديين بمجموعة CCCC.

نبذة عن المعدات التي تم تسليمها

وتشمل المعدات المسلّمة ست روافع للسفن إلى الشاطئ (STS)، و18 رافعة مطاطية بإطارات (RTG) آلية الحركة، وتتميز بتقنيات متقدمة لتعزيز الكفاءة التشغيلية والسلامة، وتشمل أنظمة لتحديد مواقع الشاحنات وأجهزة مسح لملفات السفن، إلى جانب اعتمادها على حلول طاقة هجينة صديقة للبيئة.

ويمثل مشروع محطة RSCT أول محطة حاويات في مصر تعتمد على التشغيل الآلي الكامل، وتبلغ واجهتها البحرية 2,600 متر، ومساحتها 1.6 مليون متر مربع، بطاقة استيعابية سنوية تصل إلى 3.5 مليون حاوية مكافئة، مع قدرة على استقبال السفن العملاقة بطول يصل إلى 400 متر. ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 2,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويعزز قدرة مصر على جذب المزيد من الاستثمارات الدولية.

والجدير بالذكر أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تواصل جهودها نحو استكمال مشروعات تطوير الموانئ لجذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية التابعة لها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.