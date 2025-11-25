رئيس مدينة بورفؤاد: لم نتلق شكاوى في أول أيام انتخابات النواب

18 حجم الخط

أعلن الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد التابعة لمحافظة بورسعيد اليوم الثلاثاء، عن عدم تلقي أي شكاوى من المواطنين خلال اليوم الأول من عملية الاقتراع خلال انتخابات مجلس النواب والتي تستمر حتى التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، وذلك خلال ترأسه لغرفة عمليات المدينة الرئيسية بانتخابات مجلس النواب.

بورفؤاد لم تتلق شكاوى في أول يوم لانتخابات مجلس النواب

وأكد الدكتور إسلام بهنساوي أنه قد تمت مراجعة كافة الترتيبات وتجهيزات المقار الانتخابية بنطاق المدينة، وأنه تجري المتابعة اللحظية للعملية الانتخابية من خلال منظومة متكاملة سواء ميدانيًا بالمرور على محيط اللجان أو من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان المدينة بجانب غُرف العمليات الفرعية.

انتظام على مستوى اللجان والمقار الانتخابية ببورفؤاد

وأضاف رئيس مدينة بورفؤاد أنه خلال اليوم الأول من الانتخابات لم ترصد غرفة العمليات الرئيسية بديوان المدينة، أي شكاوى، وأن العملية الانتخابية تمت بانتظام على مستوى اللجان والمقار الانتخابية، مشيرًا إلى أنه تابع عن كثب اللجان والمقار الانتخابية للتأكد من سير الانتخابات بالشكل الذي يليق بمكانة مدينة بورفؤاد.

وحث الدكتور إسلام بهنساوي، المواطنين الذين لم يدلوا بأصواتهم أمس بضرورة المشاركة الإيجابية اليوم، والحفاظ على حقهم الذي كفله لهم الدستور في الإدلاء برأيهم في العملية الانتخابية، مؤكدًا أن غرفة العمليات الرئيسية في حالة انعقاد دائم لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظيًا وأن هناك تعاونًا كاملًا بين الجهات التنفيذية والأمنية والخدمية، لضمان توفير بيئة آمنة وميسّرة للناخبين.

