بينهم داعية شهير، الكويت تسحب الجنسية من 7 أشخاص

أصدر مجلس الوزراء الكويتي قرارًا بسحب الجنسية الكويتية من سبعة أشخاص. وأكدت مصادر إعلامية أن قرارات سحب الجنسية شملت داعية معروف اشتهر ببرامجه التلفزيونية وأنشطته الثقافية والفكرية.

المرجعية النهائية لهذه لإجراءات سحب الجنسية

وأشارت المصادر إلى أن المرجعية النهائية لهذه الإجراءات هي سلامة القرار والمصلحة الوطنية العليا للبلاد، وأن الملفات تخضع للفحص والتدقيق وفق المعايير ذاتها المطبقة على الجميع.

أسماء المسحوبة جنسياتهم

ونشر القرار في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» برقم 1482 لسنة 2025، وقد استند هذا القرار إلى المادة (21 مكرر- أ) من قانون الجنسية الكويتية، ونص على سحب الجنسية ممن اكتسبها مع حامل الشهادة بطريقة التبعية.

وجاءت أسماء المسحوبة جنسياتهم على النحو التالي:

1- عبد الله جابر سراج إبراهيم العجمي

2- عامر جابر سراج إبراهيم العجمي.

3-سالم محمد هادي ذيبان العجمي.

4- مفرح محمد هادي ذيبان العجمي.

5- فهد حمد مناحي عايض العجمي.

6- ظافر حمد مناحي عايض العجمي.

7- عبد الرحمن حمد لا في مسفر العجمي.

