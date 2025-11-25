بعد التحذيرات الأمريكية، فنزويلا تهدد شركات الطيران الدولية بسحب التصاريح خلال 48 ساعة

18 حجم الخط

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) إن هيئة الطيران الفنزويلية أبلغت شركات الطيران الدولية الاثنين بأن عليها استئناف رحلاتها إلى البلاد في غضون 48 ساعة وإلا خاطرت بفقدان تصاريح تحليقها في سماء البلاد.

وكانت شركات طيران دولية عديدة قد ألغت رحلاتها المغادرة من فنزويلا في الأيام الأخيرة بعدما حذرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية شركات الطيران الكبرى من "وضع خطير محتمل" عند التحليق في أجواء فنزويلا، بحسب "رويترز".



وانتقد الاتحاد الدولي للنقل الجوي، الذي يمثل نحو 350 شركة طيران، الخطوة التي اتخذتها السلطات الفنزويلية، محذرا من أن القرار "سيقلل من الاتصال بالبلد، الذي يعد بالفعل أحد أقل البلدان اتصالا في المنطقة".

ولم ترد وزارة الإعلام الفنزويلية بعد على طلب للتعليق. ولم تتمكن رويترز بعد من الاتصال بهيئة الطيران الفنزويلية.

وكانت شركة الطيران الإسبانية "إير أوروبا" قد قالت في وقت سابق أمس الاثنين إنها علقت رحلاتها الخمس الأسبوعية بين مدريد وكاراكاس "إلى أن تسمح الظروف" باستئنافها.

كما ذكرت وسائل الإعلام الإسبانية أن شركة طيران "بلس ألترا" علقت أيضا نفس المسار.

وقالت شركة الطيران الإسبانية إيبيريا إنها علقت رحلاتها لفنزويلا لتنضم بذلك إلى شركات طيران أخرى منها جول البرازيلية، وأفيانكا الكولومبية، وتاب إير البرتغالية.

وقال متحدث باسم إيبيريا الاثنين إن التعليق سيستمر حتى أول ديسمبر على الأقل، بينما قالت شركة جول إن رحلاتها إلى كاراكاس ألغيت يومي الثلاثاء والأربعاء. كما ألغت الخطوط الجوية التركية رحلاتها حتى الجمعة.



كانت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية قد حذرت قبل أيام من "تدهور الوضع الأمني وتزايد النشاط العسكري في فنزويلا أو حولها"، وقالت إن التهديدات قد تشكل مخاطر على الطائرات على جميع الارتفاعات.

ونشرت الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية ضخمة بالمنطقة في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك أكبر حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية، وما لا يقل عن ثماني سفن حربية أخرى وطائرات من طراز إف-35.



