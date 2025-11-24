الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
غدا، محاكمة 24 متهما في قضية خلية مدينة نصر

تستمع الدائرة الثانية إرهاب، غدا الثلاثاء، لمرافعة النيابة العامة في محاكمة 24 متهما في القضية رقم 21574 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر، في قضية خلية مدينة نصر.

 

محاكمة 24 متهما بخلية مدينة نصر 


ووجه للمتهم الأول بأمر الإحالة وأخرين تهم تولي قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعى.

 

ووجه لباقي المتهمين في القضية تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ووجه لآخرين تهم تمويل الإرهاب.

 

