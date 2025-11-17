الإثنين 17 نوفمبر 2025
حوادث

حبس 3 سودانيين بتهمة السرقة في مدينة نصر

 أمرت نيابة مدينة نصر بحبس 3 أشخاص من الجنسية السودانية بتهمة سرقة طالب من ذات جنسيتهم بمدينة نصر، 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بلاغًا من طالب يحمل جنسية السودان يفيد بأنه أثناء سيره بدائرة القسم تعرض لافتعال مشاجرة من قبل ثلاثة أشخاص يحملون نفس الجنسية، قاموا خلالها بالاستيلاء على هاتفه المحمول وسماعة لاسلكية، ولاذوا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهم ثلاثة أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة، وتم ضبط الهاتف المحمول والسماعة اللاسلكية المستولى عليهما بمسكن أحدهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، والعرض على النيابة العامة.

