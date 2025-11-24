الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الهيئة الوطنية للانتخابات: تلقينا 86 شكوى خلال اليوم الانتخابي داخل 34 دائرة انتخابية في 58 لجنة فرعية

أحمد بنداري
أحمد بنداري
18 حجم الخط
ads

قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن غرفة العمليات تلقت 86 شكوى خلال اليوم الانتخابي، موزعة على 34 دائرة انتخابية في 58 لجنة فرعية، وذلك عبر الخط الساخن المخصص لتلقي البلاغات.

وأوضح بنداري خلال المؤتمر الصحفي  أن من بين مقدمي الشكاوى 8 سيدات و78 رجلًا، وجاءت الشكاوى وفق التصنيف التالي:

28 شكوى بشأن الازدحام والتكدس أمام بعض اللجان.

14 شكوى تتعلق بتوجيه الناخبين.

8 شكاوى خاصة بتجميع ناخبين وتوجيههم.

8 شكاوى بعدم السماح لمندوبي المرشحين بالدخول.

4 شكاوى حول رشاوى انتخابية.

7 شكاوى بعدم إدراج بعض الناخبين في قاعدة بيانات الناخبين.

8 شكاوى بشأن تسكين ناخبين في لجان بعيدة عن محل إقامتهم.

شكوى واحدة بسبب خطأ في بطاقات الاقتراع.

3 شكاوى تتعلق بتعنت مع الناخبين.

شكوى بشأن طلب تغيير لجنة الانتخاب.

شكوى عن إغلاق اللجنة قبل الوقت المحدد.

3 وقائع لمشادات كلامية ومشاجرات.

وأكد بنداري أن جميع الشكاوى تم التعامل معها على الفور بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان سير العملية الانتخابية بانتظام وشفافية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة الوطنية للانتخابات العملية الانتخابية أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات

الأكثر قراءة

الطقس غدا، رياح وأتربة وبرق ورعد على هذه المناطق

حالة الطقس غدا، تحذير من شبورة كثيفة على بعض الطرق في هذا التوقيت

انخفاض مبشر في اليوريا والسلفات، أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

اليوم، ثالث جلسات محاكمة رمضان صبحي بتهمة التزوير

انخفاض كبير في البتلو والضاني، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

مشابه للقاحات كورونا، عقار جديد يفتح الأمل أمام مرضى سرطان الرئة

إسبانيول يفوز إشبيلية 1/2 في الدوري الإسباني

حولتها لكتلة لهب، انفجارات عنيفة تهز كييف جراء هجوم صاروخي (فيديو)

خدمات

المزيد

انخفاض مبشر في اليوريا والسلفات، أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

انخفاض كبير في البتلو والضاني، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية لعام 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 25 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 25 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 25 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية