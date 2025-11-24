الهيئة الوطنية للانتخابات: تلقينا 86 شكوى خلال اليوم الانتخابي داخل 34 دائرة انتخابية في 58 لجنة فرعية

18 حجم الخط

قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن غرفة العمليات تلقت 86 شكوى خلال اليوم الانتخابي، موزعة على 34 دائرة انتخابية في 58 لجنة فرعية، وذلك عبر الخط الساخن المخصص لتلقي البلاغات.

وأوضح بنداري خلال المؤتمر الصحفي أن من بين مقدمي الشكاوى 8 سيدات و78 رجلًا، وجاءت الشكاوى وفق التصنيف التالي:

28 شكوى بشأن الازدحام والتكدس أمام بعض اللجان.

14 شكوى تتعلق بتوجيه الناخبين.

8 شكاوى خاصة بتجميع ناخبين وتوجيههم.

8 شكاوى بعدم السماح لمندوبي المرشحين بالدخول.

4 شكاوى حول رشاوى انتخابية.

7 شكاوى بعدم إدراج بعض الناخبين في قاعدة بيانات الناخبين.

8 شكاوى بشأن تسكين ناخبين في لجان بعيدة عن محل إقامتهم.

شكوى واحدة بسبب خطأ في بطاقات الاقتراع.

3 شكاوى تتعلق بتعنت مع الناخبين.

شكوى بشأن طلب تغيير لجنة الانتخاب.

شكوى عن إغلاق اللجنة قبل الوقت المحدد.

3 وقائع لمشادات كلامية ومشاجرات.

وأكد بنداري أن جميع الشكاوى تم التعامل معها على الفور بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان سير العملية الانتخابية بانتظام وشفافية.

