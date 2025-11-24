الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
أخبار مصر

أطول طابور للناخبين الشباب من أمام لجنة مدرسة مصطفى أبو عميرة (فيديو وصور)

طابور الناخبين
طابور الناخبين
انتخابات مجلس النواب 2025، شهدت مدرسة الشهيد مصطفى أبو عميرة في مصر الجديدة واحدًا من أطول طوابير الشباب خلال انتخابات مجلس النواب بالمرحلة الثانية، حيث امتد الصف لمسافة طويلة خارج أسوار المدرسة، في مشهد يعكس ارتفاع نسبة المشاركة بين الفئة العمرية الأصغر.

مشاركة شبابية لافتة في الساعات الأخيرة باليوم الأول بانتخابات مجلس النواب

رغم أن بعض اللجان في القاهرة شهدت إقبالًا متوسطًا، تميزت لجنة الشهيد مصطفى أبو عميرة بزخم شبابي واضح، خاصة مع ساعات ما بعد الظهيرة، حيث اصطف الشباب في مجموعات منتظمة لانتظار دورهم في الإدلاء بأصواتهم.

تنظيم ملحوظ والتزام بالتعليمات داخل مدرسة الشهيد مصطفى أبو عميرة

وظهر التزام كبير من الشباب بالتعليمات التنظيمية، مع وجود فرق متابعة خارج اللجنة لتوجيه الناخبين، والحفاظ على سيولة الحركة ومنع التكدّسات، إضافة إلى وجود ملحوظ للعناصر الأمنية لتسيير العملية الانتخابية.

وفتحت اللجان الانتخابية أبوابها صباح اليوم الإثنين في تمام الساعة التاسعة، لاستقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم ضمن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، وتستمر عملية الاقتراع حتى التاسعة مساءً، في أول أيام التصويت داخل 13 محافظة تشملها هذه المرحلة.


انطلقت عملية الاقتراع في الموعد المحدد، حتى وإن لم يحضر مندوبو المرشحين، مع إعطاء أولوية الدخول لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. ويُشترط على الناخب إثبات هويته ببطاقة الرقم القومي (حتى وإن كانت غير سارية) أو جواز السفر المتضمن للرقم القومي، ويتحقق رئيس اللجنة بنفسه من هذه الهوية.
بعد التحقق من الهوية، يُسجل أمين اللجنة آخر رقمين من الرقم القومي للناخب في كشف الناخبين ويوقع الناخب بخطه أو بصمة إبهامه. يتسلم الناخب بطاقتي الاقتراع (فردي وقوائم) من رئيس اللجنة، ويدلي بصوته داخل كابينة الاقتراع، ثم يودعهما بنفسه في الصندوقين المخصصين، بعد التأكد من وجود خاتم اللجنة أو توقيع رئيسها على ظهر كل بطاقة.
في حال امتلاء صندوق الاقتراع أثناء التصويت، يتم غلق فتحته بقفل بلاستيكي وتخصيص صندوق جديد بذات الإجراءات، كما تُحدد فترة راحة إلزامية لمدة ساعة واحدة من الثالثة حتى الرابعة مساءً، يُغلق خلالها مقر اللجنة بالقفل التأميني، ويُحظر على رئيس اللجنة أو أمنائها مغادرة المركز الانتخابي لضمان سلامة العملية.
تضم المرحلة الثانية من الانتخابات محافظات القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.. وتُجرى عملية التصويت على قائمتين انتخابيتين في قطاعي القاهرة ووسط وشمال الدلتا، وقائمة شرق الدلتا، وسط استعدادات مكثفة أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات.
وكشف المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن المرحلة الثانية تشمل 73 دائرة انتخابية و5287 لجنة فرعية، بإجمالي كتلة تصويتية تبلغ 34 مليونًا و611 ألف ناخب، وأوضح أن 1316 مرشحًا يتنافسون على 141 مقعدًا بالنظام الفردي، مؤكدًا جاهزية اللجان الكاملة لاستقبال الناخبين وسير العملية الانتخابية وفق أعلى مستويات التنظيم.
وعرض بنداري خريطة توزيع اللجان، مشيرًا إلى أن القاهرة تضم 724 لجنة فرعية، والقليوبية 500 لجنة، بينما تتصدر كفر الشيخ المحافظات في عدد اللجان بـ1040 لجنة فرعية، مما يعكس الحجم اللوجستي الكبير لهذه المرحلة من الانتخابات.

رغم سوء الطقس، إقبال كبير للمواطنين على اللجان الانتخابية ببورسعيد (فيديو وصور)

بالأسماء، إصابة 6 مواطنين أثناء مشاركتهم في انتخابات مجلس النواب 2025 بالقاهرة

