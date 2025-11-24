الهيئة الوطنية للانتخابات تحذر الناخبين من تصوير بطاقة الاقتراع وتصفه بـ الجريمة

18 حجم الخط

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات خطورة تصوير بطاقة الاقتراع، مؤكدة أن تلك جريمة يعاقب عليها القانون، سواء تم التصوير داخل مقر اللجنة أو خلف الساتر المخصص للتصويت.

وأوضحت أن أي رئيس لجنة يضبط مثل هذه المخالفة يُحرر مذكرة رسمية بالواقعة وتُتخذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

وأكد المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة لا تتستر على أي واقعة، مشددًا على أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية فورًا وبشكل متتابع، بناءً على ما يرد من رؤساء اللجان العامة ولجان المتابعة في المحافظات.

وأوضح بنداري أن الهيئة قررت عقد مؤتمر صحفي لإطلاع الرأي العام على جميع مجريات العملية الانتخابية لحظة بلحظة، في إطار الشفافية الكاملة ومواجهة الشائعات، مؤكدًا استمرار تلقي الشكاوى عبر الخط الساخن 19826.

كما ناشدت الهيئة المواطنين الالتزام بالتعليمات الانتخابية، لضمان سلامة ونزاهة العملية الانتخابية في جميع اللجان.

