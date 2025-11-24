اتحاد الكرة يخطر الأندية بمواعيد دور الـ 32 لكأس مصر

18 حجم الخط

أخطر الاتحاد المصري لكرة القدم، الفرق المشاركة بمواعيد مباريات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر، المقرر انطلاقها في نهاية الشهر الجاري.

وأكد اتحاد الكرة في خطابه الرسمي أن المباريات التي تنتهي بالتعادل يتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية ثم ركلات الترجيح في حال التعادل بالوقت الإضافي.

وجاءت مواعيد دور الـ32 من كأس مصر كالتالي:

ولم يحدد اتحاد الكرة مواعيد مباريات الأهلي والمصرية للاتصالات، الزمالك وبلدية المحلة، مودرن سبورت والقناة، بيراميدز ومسار، سيراميكا وأبو قير للأسمدة، زد وأليو إيجيبت، والمصري أمام دكرنس بدور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

قرعة مباريات كأس مصر لدور الـ32



مباراة1: الأهلي ضد المصرية للاتصالات.

مباراة 2: فاركو ضد تليفونات بني سويف.

مباراة 3: البنك الأهلي ضد بور فؤاد.

مباراة 4: إنبي ضد المقاولون العرب.

مباراة 5: بتروجيت ضد وادي دجلة.

مباراة 6: مودرن سبورت ضد القناة.

مباراة 7: الجونة ضد بترول أسيوط.

مباراة 8: بيراميدز ضد مسار.

مباراة 9: الزمالك ضد بلدية المحلة.

مباراة 10: سيراميكا كليوباترا ضد أبو قير للأسمدة.

مباراة 11: طلائع الجيش ضد السكة الحديد.

مباراة 12: الاتحاد السكندري ضد كهرباء الإسماعيلية.

مباراة 13: حرس الحدود ضد الإسماعيلي.

مباراة 14: سموحة ضد غزل المحلة.

مباراة 15: زد ضد ألو ايجيبت.

مباراة 16: المصري البورسعيدي ضد دكرنس.

