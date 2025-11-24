لحظة إدلاء قرينة السيسي بصوتها في انتخابات مجلس النواب 2025 (فيديو)

18 حجم الخط

أدلت قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، بصوتها في انتخابات مجلس النواب لعام ٢٠٢٥، في مرحلتها الثانية، التي تجرى داخل مصر يومي ٢٤ و٢٥ نوفمبر ٢٠٢٥.

وانطلق، اليوم الإثنين، داخل جمهورية مصر العربية انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب 2025، والتي تشمل 13 محافظة: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

وتُجرى عملية التصويت على قائمتين انتخابيتين في قطاعي القاهرة ووسط وشمال الدلتا، وقائمة شرق الدلتا، وسط استعدادات مكثفة أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات.

