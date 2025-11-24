مصرع وإصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بطريق طنطا – المحلة

18 حجم الخط

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 3 آخرين في انقلاب سيارة ملاكي على طريق طنطا - المحلة الكبرى في محافظة الغربية بالقرب من قرية الرجدية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية بلاغًا بوقوع الحادث، حيث انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتم نقل المصابين والسيدة المتوفاة إلى مستشفى طنطا العام بسبرباي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة واتخاذ الإجراءات المتبعة.

وأكدت التحريات الأولية أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة مما أدى إلى انقلاب السيارة بشكل مفاجئ على الطريق.

وتكثف الجهات المختصة بمحافظة الغربية جهودها للانتهاء من المعاينة ورفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.