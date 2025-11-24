الإثنين 24 نوفمبر 2025
مصرع وإصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بطريق طنطا – المحلة

اسعاف
لقيت سيدة مصرعها وأصيب 3 آخرين في انقلاب سيارة ملاكي على طريق طنطا - المحلة الكبرى في محافظة الغربية بالقرب من قرية الرجدية. 

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية بلاغًا بوقوع الحادث، حيث انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتم نقل المصابين والسيدة المتوفاة إلى مستشفى طنطا العام بسبرباي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة واتخاذ الإجراءات المتبعة. 

وأكدت التحريات الأولية أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة مما أدى إلى انقلاب السيارة بشكل مفاجئ على الطريق.

وتكثف الجهات المختصة بمحافظة الغربية جهودها للانتهاء من المعاينة ورفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

