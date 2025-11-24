اعترافات صادمة لأحد المتهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة السلام: كنا بنشوف أفلام إباحية وزوجاتنا السبب

18 حجم الخط

أدلى عامل نظافة متهم بالاشتراك مع 3 آخرين بهتك عرض عدد من الأطفال داخل مدرسة خاصة بالسلام أمام نيابة السلام.

وجاءت أقوال المتهم كالتالي:

س: ما تفصيلات اعترافك؟

ج: أنا وزملائي عندنا مشاكل شخصية كبيرة وضغوط شخصية، فالمتهم عادل متزوج وبيواجه مشكلة إن مراته أكبر منه في السن أما المتهم يحيى مراته مريضة بالشلل نتيجة جلطة.

الظروف دي أثرت علينا بالسلب وأصبح لديهم شهوة جنسية قوية، وفي الأول كنا بنبص على المدرسات في المدرسة ونشوف أفلام جنسية ومقاطع إباحية لغاية ما اتفقنا على اغتصاب الأطفال وخاصة أطفال من كي جي 2، علشان هم الأصغر سنا وكمان وعيهم وإدراكهم للأشياء ضعيف، وأنا روحت معاهم وعملت زيهم.

وبعدين كنا بنستغل فترة خروج أطفال الروضة قبل خروج بقية الطلاب، وبيفصل بينهم حوالي ربع ساعة وده الوقت اللي كنا بناخد الأطفال فيه لمكان بعيد عن كاميرات المراقبة، وكنا بنتناوب عليهم.

وتبين من معاينة مسرح الجريمة وجود أبواب حديدية لمخزن خردوات بالمكان، فضلا عن كونه في مكان بعيد عن المدرسة بعض الشيء.

واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال عدد من الضحايا وأكدوا أن المتهمين كانوا يستدرجونهم إلى غرفة تستخدم كمخزن ملاصقة لغرفة السائقين، ثم يعتدون عليهم ويهددونهم بأدوات حادة "سكين" لمنعهم من الإبلاغ عن أفعالهم.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغات متعددة من أولياء أمور عدد من الأطفال يتهمون بعض العاملين بمدرسة خاصة بالتحرش بأبنائهم.

وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث الجنائية لكشف ملابسات الواقعة.

