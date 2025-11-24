الهيئة الوطنية: عدم صحة بلاغ “توجيه الناخبين” بالمحلة، ونتعامل بحسم مع أي مخالفات حقيقية

18 حجم الخط

أكد المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن رؤساء اللجان لم يرصدوا أي شكاوى مؤثرة حتى الآن منذ فتح اللجان في تمام التاسعة صباحا وحتى الآن.

وأضاف، في قسم أول المحلة، تداولت مواقع التواصل منشورًا عن تجمع خارج المركز الانتخابي بدعوى توجيه الناخبين، إلا أن أحد أعضاء اللجنة العامة انتقل إلى الموقع وتبين عدم صحة الشكوى، إذ تبين أن التجمع بهدف مساعدة الناخبين لمعرفة أرقامهم في الكشوف فقط، مع استمرار التواصل مع الأحزاب لرصد أي خروقات محتملة.

وتابع: وإذا ثبت صحة الشكاوى يتم عمل تقرير ورفعه للهيئة، لاتخاذ مجلس إدارة الهيئة القرار والإجراء المناسب ضد تلك المخالفات.

وانطلقت، اليوم الإثنين، داخل جمهورية مصر العربية انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب 2025، والتي تشمل 13 محافظة، هي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

وتُجرى عملية التصويت على قائمتين انتخابيتين في قطاعي القاهرة ووسط وشمال الدلتا، وقائمة شرق الدلتا، وسط استعدادات مكثفة أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وكشف المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، أن المرحلة الثانية تضم 73 دائرة انتخابية و5287 لجنة فرعية، بإجمالي كتلة تصويتية تصل إلى 34 مليونًا و611 ألف ناخب.

وأوضح أن عدد المرشحين على النظام الفردي بلغ 1316 مرشحًا يتنافسون على 141 مقعدا، مؤكدًا أن اللجان جاهزة بالكامل لاستقبال الناخبين، وأن العملية الانتخابية تسير وفق أعلى مستويات التنظيم والمتابعة.

خريطة توزيع اللجان الانتخابية في المحافظات

وعرض بنداري خريطة توزيع اللجان في المحافظات، مشيرًا إلى أن القاهرة تضم 724 لجنة فرعية موزعة على 19 دائرة، والقليوبية 500 لجنة في 6 دوائر، والدقهلية 78 لجنة في 10 دوائر، بينما تضم المنوفية 541 لجنة، والغربية 642 لجنة موزعة على 7 دوائر.

كما تشمل محافظة كفر الشيخ 1040 لجنة فرعية في 4 دوائر، وهي من أعلى المحافظات في عدد اللجان، في حين تضم دمياط 179 لجنة في دائرتين، وبورسعيد 50 لجنة في دائرتين، والإسماعيلية 182 لجنة في 3 دوائر، بينما تضم السويس 41 لجنة في دائرة واحدة، وشمال سيناء 48 لجنة في دائرتين، وجنوب سيناء 18 لجنة في دائرتين.

